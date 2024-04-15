新總理和秘書室長必須熟悉民生和行政並能向總統“直言”. April. 15, 2024 07:57. . 尹錫悅總統為了根據4月10日議會選舉的結果進行國政改革，正在反復考慮新國務總理和總統秘書室長的人選。當初很多觀察人士表示，新秘書室長人選將在昨天公布，但總統室表現出慎重的態度，稱“需要時間”。但據悉，內部正在積極討論前國土交通部長元喜龍和國民力量黨國會議員權寧世分別擔任新秘書室長和新總理，並觀察輿論的反應。 對新總理和秘書室長優先考慮政界人士出身的“政務型”人選，在議會選舉失敗引發的政治危機狀況下，這可能是壹個自然的選擇。但是，這種政務型人選的實質性內容是否符合尹總統在議會選舉結束後發表的“國政革新和經濟民生穩定”的決心還是個疑問。 迄今為止，被提名為總理和秘書室長候選人的大部分都是尹總統的親信集團。此前，被指為現政府人事最大問題，是尹總統未能擺脫“熟悉的人，壹起工作過的人”的範疇。特別是，元喜龍在此次議會選舉中與共同民主黨代表李在明在選區展開對決，他是否適合擔任協調總統和野黨代表會晤的角色，令人懷疑。特別是元喜龍和權寧世的共同點，是都是與總統畢業於同壹所大學的檢察官出身。因此，在野黨必然會出現“總統還沒有清醒過來”的反應。 國民在議會選舉中審判了總統的傲慢與固執。最重要的是，體現總統領導能力變化意誌的試金石就是總理人選。需要過半數的國會同意，需要能夠面對巨大在野黨的國民統合總理，需要擁有實際權限的責任總理。要具備對總統直言不諱的耿直，乃至可以說服在野黨的資歷。輔佐總統的秘書室長也是如此。他不僅要毫無保留地傳達民心，還要細心彌補總統缺乏的政策細節，要成為了解經濟和行政的有能力的助手。 要想找到這樣的人物，必須轉變認識，果斷地擺脫總統周圍乃至執政黨內部的小圈子。很多人可能會拒絕參與少數派政府。如果三顧茅廬不夠，就應該以十顧茅廬請進來。如果向總理承諾實際權限，並向秘書室長強烈要求直言，擺手相拒的人士也會作出回應。此次議會選舉結果引發了尹錫悅政府的最大危機。政府的危機就是國政危機、國家的危機。要向國民展示，具備能力、人品、果斷的人士已經做好了應對任何危機的準備。

한국어