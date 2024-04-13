美國、日本和菲律賓“啟動《南中國海相互防衛條約》”. April. 13, 2024 07:45. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. “無論菲律賓在南中國海發動何種攻擊，美國和菲律賓都會啟動《相互防衛條約》。” 美國、日本和菲律賓三國領導人當地時間11日首次在美國白宮舉行，三國向在南中國海存在主權糾紛的中國發出強烈警告。有評價認為，美國組建了三國安全合作體，與“四國聯盟”“奧克斯”等壹起構建了“對華格子型安全體系”。 美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統馬科斯在會談結束後發表的《共同展望聲明》中表示：“對中國在南中國海的危險和攻擊性行為深表憂慮。三國將推進聯合軍演等國防合作。”因此，三國決定從明年開始舉行海上演習等三國海洋協商。 隨著三國首腦會談的出臺，美國具備了更加緊密地封鎖中國的亞太安保體系。因為考慮到美國、日本、印度、澳大利亞參與的“四國聯盟”、美國、英國、澳大利亞安保同盟“奧克斯”、韓美日三國合作等現有構圖，已經完成了連接太平洋、東北亞、東南亞的多方合作體。此外，三國還決定出臺促進菲律賓基礎設施投資的“全球基礎設施夥伴關系呂宋走廊”，牽制中國的經濟擴張。 岸田當天在美國議會參眾兩院聯席會議上發表演講時強調：“中國的對外政策和軍事行動，對日本乃至國際社會的和平與穩定都是史無前例的挑戰。”對於朝鮮，他指責稱：“由於核、導彈的直接威脅，東亞處於迫切的危險之中。朝鮮甚至還支援了俄羅斯的侵略戰爭，成為了超越東北亞的威脅。”

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