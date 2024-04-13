如有尿素水大亂，14國共同應對……“印太經濟框架”供應網協定17日生效. April. 13, 2024 07:45. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 為了應對來自中國的供應網危機，美國主導的印度太平洋經濟框架（IPEF）供應網協定將於17日在韓國生效。因此，壹旦像2021年的“尿素水大亂”壹樣，當中國爆發供應鏈危機時，韓國將立即從資源富國美國、澳大利亞等印太國家那裏得到幫助。 外交部等政府12日表示：“上月18日遞交了印太經濟框架供應網協定批準書，根據協定生效規定，將於30天後的17日在國內生效。”上個月6日，政府通過國務會議審議並表決批準書後，得到尹錫悅總統的批準，向印太經濟框架方面遞交了批準書。印太經濟框架協定今年2月在美國、日本、新加坡、斐濟、印度等地率先生效。韓國是第六個協定批準國。 印太經濟框架協定是與供應網相關的第壹個多邊國際協定，2022年5月由美國拜登政府主導成立。第二年即去年5月，韓國、美國、日本、澳大利亞等14個成員國分為貿易、供應網、清潔經濟、公平經濟等4個部門進行協商後，簽訂了協定。據統計，以2020年為基準，印太經濟框架協定成員國占全球國內生產總值的40.9%。 根據協定，如果發生供應網危機，14個國家將運營可以立即共同應對的危機應對網絡。如果發生供應網危機的成員國提出要求，將在15天內通過危機應對網絡召開緊急會議，討論需求及供應企業匹配、發掘替代運輸途徑等克服方案。平時為了提高供應網的復原力，將推進擴大投資、改善物流、共同研發等合作。印太經濟框架協定成員國還決定互相克制對供應網產生負面影響的措施。 此前，韓國對中國產礦物、能源資源的依賴度很高，因此中國的出口限制措施等非常脆弱，韓國政府期待印太經濟框架協定的生效，進壹步加強供應網危機應對能力。以2022年為準，韓國對特定國家進口的依賴度在50%以上的品種超過4000個，鋰、鈷、石墨等核心礦物對特定國家進口的依賴度以去年為基準超過了80%。

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