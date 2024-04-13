朝野政黨應撇掉議會選舉中的“不管不顧”SOC公約. April. 13, 2024 07:44. . 第22屆議會選舉的朝野政黨當選人在選舉期間提出的社會間接資本（SOC）公約，如果付諸實行，至少需要278萬億韓元。僅統計了得到回答的當選人公約，就需要相當於今年政府預算40%的巨額財源。如果加上不確定需要多少錢或沒有回答的當選人公約，預計所需財源將進壹步增加。隨著吹噓性承諾每次反復出現，選民們對議會選舉公約的信任正在下降。 《東亞日報》采訪組和宣言實踐本部向當選人詢問了核心公約和財源籌措方案，結果有166人回答。他們的五大核心公約中73%是關於交通基礎設施擴充等社會間接資本事業的公約。需要財政的10個社會間接資本公約中，有6個根本無法計算費用。 就政府推進的廣域快速通道鐵路（GTX）問題，承諾將路線延長到自己選區、建立中轉支線、新設停車站的當選人就有15人。每個公約需要1萬億韓元以上的資金。實現可能性令人懷疑的建設、土木工程公約，除此之外還有很多。京畿道也有當選人承諾在自己選區申辦並建設“第三樂天世界”“第二愛寶樂園”，但相關公司完全沒有制定計劃。 如果當選人強行提出的公約付諸實施，對負債累累的政府、地方自治團體財政將造成很大的負擔。如果相關預算被釋放，貨幣量增加，很有可能再次刺激物價。由於物價連續兩個月超過3%，韓國銀行金融貨幣委員會昨天將基準利率凍結在3.5%。為了搞活經濟而下調基準利率的預測時間不斷被推遲。高利息長期化的痛苦最終要歸於飽受貸款債務困擾的平民和個體戶。 僅朝野政黨領導層的開發承諾就預告了數十至數百萬億韓元的出血性支出。鐵路地下化、療養醫院看護費工資化等，朝野黨派都已約定，不管用什麽方式都會發放資金。與總統選舉和地方選舉不同，議會選舉候選人可以不公開公約財源籌措方法的選舉法規定的副作用正在增大。在此期間，國家債務與國內生產總值的比率在去年歷史上首次超過了50%。有必要分辨沒有實際利益光投錢的“不管不顧公約”是玉還是石，在新國會出臺之前果斷地收起不必要的公約。

한국어