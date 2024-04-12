“半導體之春”……4月份出口額猛增46%. April. 12, 2024 08:02. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 據調查，進入本月以來，截至10日，出口比壹年前增加20%以上。不過，受國際油價上升等影響，貿易收支出現了20億美元的逆差。 據關稅廳11日透露，本月1日至10日的出口額為164億美元（約22.4萬億韓元）。這比去年同期增長21.6%。月度出口從去年10月起到上個月為止，連續6個月呈增加趨勢，進入本月以後也繼續保持增長勢頭。 在全體出口中占最大比重的半導體出口比前壹年上漲45.5%，帶動了整體出口增加趨勢。出口比重第二大的汽車出口額也增加8.6%。電腦周邊設備（84.7%）、家電產品（71.7%）、精密設備（35.9%）、鋼鐵產品（20.9%）等大部分主要產品都出現了兩位數的增長。相反，根據訂單情況，變動性較大的船舶出口減少87.1%。按國家分類，對美（37.4%）和對華（20.8%）出口都增加了20%以上。繼上個月之後，對美出口超過對華出口的現象也在持續。 總進口額為184億美元，同比增長5.8%。貿易收支出現了20億美元的逆差。

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