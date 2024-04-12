在野黨獲得192個席位，掌握“快速通道”等立法權力. April. 12, 2024 08:02. by 安圭永記者 kyu0@donga.com. 第22屆國會上預計將構建擁有192個席位的“巨大在野黨”聯合戰線。 據中央選舉管理委員會11日介紹，4月10日議會選舉結果顯示，共同民主黨（161席）和共同民主聯合（比例代表14席）共獲得175席。再加上包括祖國革新黨（12席）、進步黨（1席）、新未來（1席）的比例議席，以及改革新黨（選區1席、比例2席共3席），“反尹”陣線達到192席。相反，國民力量黨獲得90席，加上國民未來（比例代表18席），僅獲得108席，在野黨在數量上擁有84席的優勢。 隨著在野黨確保法案的“快速通道”（快速處理案件）指定標準180席（在籍議員五分之三）以上，執政黨擔心“在第22屆國會上也會重復‘在野黨的立法獨斷專行’”。快速通道最長可在330天後將法案自動提交到全體會議的制度。在第21屆國會上，巨大在野黨利用該制度，不顧國民力量黨的反對，在全體會議上強行處理了糧食管理法、護理法等爭議法案。 尹錫悅總統在剩下的3年任期內，如果沒有在野黨的協助，將無法處理預算案和法案。政治圈相關人士表示：“即使改革新黨在傾向上接近右派，但從‘反尹’這壹點來看，更接近於在野圈的路線。作為執政黨，實際上在沒有友軍的狀態下，很有可能成為植物執政黨、植物政府。” 也有分析認為，如果國民力量黨出現至少8票以上的脫離票，總統的再議要求權（否決權）將失效，國會甚至有可能修改憲法或彈核總統。200個席位是行使否決權並送回國會的法案重新投票表決的條件，也是國會可以表決修憲和彈核總統的條件。在野黨相關人士表示：“執政黨在公推過程中也有很多雜音，與尹總統對立的執政黨人士大舉當選，因此很難期待執政黨組成單壹隊伍。” 有預測稱，第22屆國會壹旦拉開帷幕，將正式開啟“特檢政局”。共同民主黨從選舉第二天起，再次強調了處理《蔡某上等兵特檢法》和《李鐘燮特檢法》的意向。祖國革新黨也再次表明了通過作為選舉承諾提出的《韓東勛特檢法》的意誌。

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