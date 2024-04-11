下班後來到餐廳的警官，救了心臟驟停的市民. April. 11, 2024 08:20. by 林載赫記者 heok@donga.com. 在首爾壹家餐廳，壹名因心臟驟停而暈倒的中年女性在停留在現場的警官迅速的心肺復蘇術（CPR）的幫助下保住了性命。 10日，據警方和消防部門透露，上月29日下午7時左右，在首爾城東區龍踏洞餐廳，壹名中年女性在用餐時暈倒在地，壹時沒了呼吸。心臟驟停。 最先站出來的是下班後在旁邊桌子與妻子壹起吃飯的城東警察署犯罪預防應對科所屬警查卞海率（42歲•照片•音譯）。卞警官壹看到暈倒的女性，就拜托壹起吃飯的妻子“快點打119急救電話”，然後立即開始了CPR。約1分鐘後，暈倒的女性“哢”地吐氣，恢復意識，緩緩起身。之後該女性被119急救車送往附近醫院，恢復了健康。 據悉，卞警查平時除了在警察署實施的定期應急處理教育外，還在YouTube等網站上單獨查找相關視頻，非常關註。在軍隊服役期間，看到同僚士兵突然暈倒後，便壹直堅持學習。同壹警察署的壹位同事在談到卞警查說：“不懂就積極詢問並學習的態度給我留下了深刻的印象。他經常工作到淩晨5點，早上9點再上班也不會失去活力。” 卞警查說：“在忙碌地采取應急措施的過程中，不知不覺間急救隊已經到達了”，“我只是做了作為警察應該做的事情，相信只要盡到本分，總有壹天功德會轉到7歲的女兒身上。”

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