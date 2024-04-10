北美時隔7年的“擁抱太陽的月亮”……吸引500萬觀眾的太空秀，經濟效益達8萬億韓元. April. 10, 2024 07:53. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 8日下午2時30分左右，在美國紐約曼哈頓地標性建築之壹的“Flat Iron”大廈附近。早早聚集的數百人同時戴著觀測日食的眼鏡仰望天空。已經開始遮陽的月亮滑溜溜地遮住了太陽。大約壹個小時後，太陽終於變成薄薄的新月，整個世界都籠罩在陰影中。萬千市民的掌聲和歡呼聲此起彼伏。這是迎接宇宙送給地球的神秘禮物“日全食”的瞬間。 日全食是月亮夾在地球和太陽之間遮擋太陽的現象。以北美大陸為準，這是自2017年8月以後時隔7年再次出現日全食。此次日食在墨西哥馬薩特蘭東北側的對角線，在美國得克薩斯州、俄克拉荷馬州、阿肯色州、紐約、緬因州等多個地區依次展開，因此備受關註。再加上今年月球接近地球，觀測更加清晰，而下壹次日全食要到2044年才能發生，因此本次日全食被認為是“不能錯過”的機會。ABC、CBS、NBC等主要電視臺從上午開始編制特別廣播進行了現場直播。 事實上，紐約只有90%左右遮住了太陽，並不是觀測的最佳地區。但是，正如平時遊客也絡繹不絕的城市壹樣，中央公園和時代廣場等各處都聚集了人潮。特別是Summit、Edge、OneWorld等紐約五大瞭望臺的預約早已結束。在公共圖書館等地，想要領取按先後順序發放的日食觀測用眼鏡的隊伍也非常長。法國遊客弗洛朗（41歲）高興地說：“在紐約享受日全食，感覺像奇跡壹樣令人驚訝”，“這將成為我壹生難忘的回憶。” 今年的日全食在金錢方面也非常驚人。相關業界期待通過觀測旅行及住宿等，產生60億美元（約8.13萬億韓元）的經濟波及效果。由於美國全國約有500萬人湧入該地區，部分地區甚至宣布進入緊急狀態。在社交媒體等媒體上，出現了很多將11月大選與此次自然現象相聯系的占星術師，在阿肯色州，在日食時間舉行了500對新人參加的集體婚禮。 日全食在科學上也是很有意義的現象。這是觀察“宇宙難題”--太陽外氣層日冕（corona）的難得機會。美國國家航空航天局（NASA）為了進行研究，還在弗吉尼亞州沃洛普斯飛行基地發射了3枚火箭。

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