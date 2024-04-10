馬斯克：“明年有望出現比人類更聰明的AI”. April. 10, 2024 07:53. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 特斯拉首席執行官（CEO•照片）埃隆•馬斯克預測，如果以充分的人工智能（AI）半導體和電力供應為後盾，明年將出現超越人類智能的“通用人工智能（AGI•Artificial General Intelligence）”。這比之前的預測提前了4年多。 馬斯克8日（當地時間）在社交媒體X（原推特）上接受挪威養老基金CEO尼古拉•唐恩的采訪時表示：“如果將AGI定義為比最聰明的（smart）人類更聰明的AI，也許明年，例如2年內或將可以實現。” 去年馬斯克曾預測到2029年將實現AGI，但他現在認為智能超過人類的AI將會更快地出現。馬斯克以此為由表示：“在我見過的任何技術中，我從未見過像AI壹樣快速發展的技術，每周都會發布新的AI。” 他還指出，圍繞AI開發的3個制約因素正在得到緩解。馬斯克表示：“到目前為止，人才、AI芯片、電力供應不足放慢了AI開發速度，物理學領域的最尖端人才正在大舉湧向AI領域，去年成為問題的英偉達（NVIDIA）芯片不足的供應限制也將得到緩解。現在只剩下供電問題了。 但是，他指出，目前英偉達芯片問題仍然制約著AI的開發。他說：“要想訓練（自己的AI初創企業xAI推出的AI聊天機器人）‘Grok 2’模型，需要2萬個左右的英偉達H100圖像處理裝置（GPU），如果開發比這更出色的‘Grok 3’，需要10萬個左右。 由於AGI“超越人”的模糊定義，每個AI專家的預測時間差異較大。英偉達CEO黃仁勛最近在記者會上表示：“如果將AGI定義為在律師考試等特殊領域比人類更優秀的存在，那麽5年內就可以實現。”相反，DeepMind創始人德米斯•哈薩比斯認為，到2030年才有可能實現。

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