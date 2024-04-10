單人家庭1000萬戶……應制定“低出生率孤獨死”的對策新框架. April. 10, 2024 07:52. . 全國單人家庭上個月首次超過1000萬戶。據行政安全部的居民登記人口統計，壹人家庭占全體家庭的41.8%，占比最高。因為低生育、高齡化導致的人口結構變化，由父母和子女組成的傳統家庭形態正在急劇減少。隨著單人家庭成為普遍的家庭形態，每戶家庭成員數已降至2.14名。 在居民登記人口統計上，壹人家庭包括周末夫婦、宿舍居住等，因此比統計廳壹人家庭統計更能反映單人家庭的實際情況。雖然獨自壹人的家庭正在劇增，但我們的社會保障系統卻跟不上其速度。 據統計廳統計，壹人家庭的年平均收入為3010萬韓元，僅占全體家庭的44.5%。全體基礎生活保障領取者的73%是壹人家庭。收入和資產少，月租比重高，居住不穩定，只能放棄結婚和生育。但壹人家庭在以結婚生子的夫婦為主設計的現有人口及福利政策中被排除在外。目前，家庭人數越多，越有利於住宅申購和租賃住宅入住、各種現金性津貼支援。政府為了解決低生育問題而引進的政策，結果導致了把貧困率高的壹人家庭排除在社會安全網之外的結果。隨著他們推遲結婚和生育，低出生率正在加劇，這壹惡性循環正在反復出現。 約有1300萬名規模的嬰兒潮壹代正在進入老年壹代。今後單人家庭的增加將由高齡層來牽引。這些人失業退休後很容易在老年遇到經濟困難，如果因離婚、喪偶等原因與家人斷絕關系，就會成為孤獨死的危險群。在比韓國更早進入超高齡社會的發達國家，為了預防這種情況，大幅擴充了老人照顧系統，普及了老人聚集在壹起生活的共同住宅，構建了維持居住穩定和共同體的支援體系。 過去20年間，單人家庭的比重翻了壹番還多。預計今後每年平均將增加7萬戶。有必要將壹人家庭視為普遍家庭形態，盡快調整以家庭為單位設計的整個社會政策。各年齡段分布均勻，因此應該開發青年、中老年、老人等生命周期定制型政策。如果不擴充對單身家庭的社會安全網，就絕對無法解決“青年低出生率”和“老人孤獨死”的問題。

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