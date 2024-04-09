紐約百強餐廳公布，“Atomix”等7家韓餐廳入圍. April. 09, 2024 07:35. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 美國《紐約時報》（NYT）評選的“2024年紐約100家最佳餐廳”中，有7家韓餐廳入選。 《紐約時報》7日（當地時間）在報紙上刊登了紐約壹帶的餐廳排名，韓餐廳“Atomix”排名第四。在Atomix介紹時說，餐廳使用在美國當地采集的艾草等新的食材，並展示陶瓷、筷子等餐具，以便感受到韓國的氛圍。 Atomix由慶熙大學烹飪系出身的朴政賢廚師（40歲）和妻子朴貞恩（40歲）共同經營。從2018年開始到去年為止，每年都被選為米其林二星餐廳，受到了好評。朴主廚還經營著此次上榜的另壹家韓餐廳“Atoboy”。 排名第16位和第30位的餐廳分別是“濟州面吧”和“Atoboy”。《紐約時報》就濟州面吧銷售的“蘑菇拉面”評價說：“壹頓美餐。”對於Atoboy，該媒體解釋說：“可以體驗到優秀的韓食套餐料理。” 除此之外，“屋同食”（第40位）、“尹海雲臺排骨”（第52位）、“Oiji Mi”（第77位）、“Mapo韓式BBQ”（第91位）等也進入了前100名。“Atoboy ”、“屋同食”、“Oiji Mi”今年首次進入百大餐廳名單。

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