“Terra事件”爭議人物權道亨在美國民事審判中敗訴. April. 08, 2024 08:23. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 加密貨幣Terra•Luna暴跌事件的核心人物“Terraform Labs”代表權道亨（33歲•照片•音譯）在美國證券當局告發的民事訴訟中敗訴。此次判決將對他今後在美國接受刑事審判產生相當大的影響。 據《路透社》等媒體報道，5日（當地時間），紐約南部聯邦法院陪審團在當天舉行的審判中承認了原告方面的主張，“權某和Terraform Labs謊稱Terra安全，給投資者造成了巨額損失。”此前，原告美國證券交易委員會（SEC）於2021年提出民事訴訟，稱“2021年Terraform Labs在有關Terra安全性方面欺騙了投資者，並造成了約400億美元（約54萬億韓元）的損失。” 此次判決是在刑事審判之外提出的民事審判中做出的。權某從去年3月開始被拘留在東歐巴爾幹半島的黑山，因此首先進行了被告人不用親自出席的缺席審判。 韓國和美國兩國從在黑山被捕時開始就展開了要求引渡罪犯的競爭。當初黑山法院決定將他送往美國，但後來上訴法院改判將其遣送回韓國。隨著5日當地大法院宣布權某的韓國之行無效，有人提出權某有可能再次前往美國。權某希望前往金融詐騙量刑相對較輕的韓國。 權某於2018年成立Terraform Labs，發行了設計成每個硬幣價值1美元聯動的Terra、姐妹硬幣Luna。SEC主張，Terraform Labs在Terra的價值在2021年5月跌至1美元以下後，為了刺激價格，要求第三方大量收購Terra等，參與了行情操縱。SEC還強調表示，權某和Teraform Labs需繳納巨額懲罰性賠償金，並收回他們獲得的非法利益。

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