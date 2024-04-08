如果積極引進彈性工作制，將考慮對企業和職員進行減稅. April. 08, 2024 08:23. by 金道炯 dodo@donga.com. 政府正在研究對積極引入居家辦公、時差上下班等靈活工作的企業和利用該制度的勞動者減稅的方案。要想解決日益嚴重的低出生率問題，重要的是創造雙職工夫婦繼續職場生活、養育孩子的社會條件。 7日，據企劃財政部等透露，政府為了減少擴大靈活工作等追求工作與生活平衡的雇傭文化的企業的稅金負擔，最早從明年開始實施，正在討論詳細方案。特別是，政府正在研究降低靈活工作勞動者的稅金負擔的方法。 也就是說，企業將增加時差上下班或縮短工作時間等靈活工作的引進，為了讓勞動者更容易利用這種制度，將動員稅制。目前，政府向引入靈活工作的中小、中堅企業提供支援金，並向為育兒而縮短工作的勞動者支付壹定金額的工資。但是，關於彈性工作等問題，沒有給予企業和勞動者的稅金優惠。 企劃財政部相關人士表示：“我們正在以開放的姿態討論旨在兼顧工作和家庭的稅制改善方案”，“計劃聽取其他部門和民間的意見，制定具體方案。”此前，企業也要求對企業的生育和養育支援制度給予追加稅制優惠。 但是也有人指出，在普遍性重要的稅收制度中，過度增加例外的稅制優惠是需要慎重考慮的。最近，政府曾表示，對於企業向勞動者支付的生育獎金，與金額無關，將全額免稅。

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