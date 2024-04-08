從美國各州的競爭中學習如何吸引半導體工廠. April. 08, 2024 08:22. . 在采訪美國國內為引進半導體工廠而展開的戰爭時，得知了有趣的事實。美國50個州展開激烈競爭，都在向“半導體友好型”環境進化，並以競爭失敗為鑒，對教育或基礎設施進行更多的投資，以此為基礎準備下壹次挑戰。 上周SK海力士宣布在印第安納州投資38.7億美元（約5.2萬億韓元），該州在2022年英特爾200億美元（約27萬億韓元）規模的工廠招商戰中有過失敗的經驗。當時，它在與相鄰的俄亥俄州交戰中敗北。 是因為俄亥俄州比印第安納州承諾了更多的稅額減免或直接補貼等獎勵嗎？事實並非如此。當時美國媒體分析稱，雖然補貼金額相似，但這兩個州最大的差異是“人力是否豐富”。 能夠聘用的半導體高級人才有多豐富是重要的條件，俄亥俄州哥倫布市的大學畢業生人數起到了魅力作用。實際上，英特爾俄州新工廠用地距離俄州大學只有25分鐘的車程。再遠壹點，數小時內車程內的卡內基梅隆大學的存在也產生了影響。 在吸引英特爾的戰爭中，時任印州商務部長的布拉德·錢伯斯在接受《紐約時報》采訪時表示：“我學到了很多教訓。最大的教訓是，應該把能夠提供給大型半導體公司的土地、基礎設施、人力項目準備成更具魅力的壹攬子計劃。”他深切地感受到補貼是理所當然的，此外還需要其他綜合套餐。 吸引英特爾失敗後的兩年時間裏，為了在“豐富的人力”領域獲得高分，被稱為州內理工科名牌大學的普渡大學站了出來。普渡大學2022年在美國第壹家制定了半導體學位項目，去年又表示將投資1億美元（約1300億韓元），在5年內聘用50多名半導體專門教授。為了引進聰明的博士申請學生，普渡大學還制定了支援計劃。有報道稱，被普渡大學的努力所感動，承諾在印州投資18億美元（約2.4萬億韓元）的美國半導體企業SkyWater，撇開其他4個州選擇了印州。 普渡大學在此次SK海力士投資中也成為了主要合作夥伴。SK海力士的新高帶寬存儲器（HBM）包裝生產基地位於校內研究園區。普渡大學還承諾向SK海力士提供包括地皮優惠等在內的約6000萬美元（約808億韓元）的支援。 不僅是壹所大學，州政府的1萬億韓元規模的直接或間接補貼、市政府的支援、地區能源企業也作為合作夥伴參與其中，投身於吸引SK海力士之戰。印州商務部長大衛·羅森伯格在接受記者電話采訪時反復強調：“我們創造了半導體生態系統，並放在了桌子上。” 在吸引SK海力士之戰中失敗的另壹個州可能正在吸取此次失敗的教訓，制定另壹個“半導體親和”戰略。通過競爭在短時間內變化的樣子甚至讓人害怕。全球大流行導致供應網安全概念浮出水面，引發各國半導體補貼戰兩年後，印州將原本為“零”的半導體工廠增加到了“8個”。真想問壹下，在這2年的黃金時間，韓國做了什麽？

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