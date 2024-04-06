韓國政府消息人士：“中國首先提議……推進下個月韓中日領導人會議”. April. 06, 2024 07:33. by 申鎮宇記者、申圭鎮記者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 據悉，韓中日領導人會議將於5月底在首爾舉行，中方上個月首先向韓方提議盡快舉行。如果下個月舉行韓中日領導人會議，這將是自2019年12月以後時隔4年半再次舉行。據悉，韓中日計劃在4月10日議會選舉結束後，通過高層政府官員的討論，確定具體的日程及議題等。 據韓國政府多名高層消息人士5日透露，中方3月向韓國當局提議盡快舉行韓中日領導人會議。據悉，韓日當局大體上對三國首腦盡快會面持肯定立場，因此在中方提議後，舉行領導人會議的討論迅速升溫。 此前，韓中日領導人會議曾朝著去年下半年舉行的方向推進。但由於中國當局壹直采取消極態度，最終未能如願。據悉，當初因美中矛盾激化而積極向韓日伸出手的中國在美中首腦會談等與美國對話的氛圍持續後，轉為與韓日會晤態度消極的方向。 分析認為，上個月中國再次表明推進韓中日領導人會議的意向，是因為最近中美之間的矛盾再次深化。韓國政府消息人士表示：“美中在臺灣問題和出口管制等問題上的矛盾加深後，中國再次向韓日領導人伸出了手。”據悉，三國壹致認為，6月以後韓中日領導人的多方會談等日程較多，因此最晚也要在那之前見面。 如果舉行韓中日領導人會議，尹錫悅總統、中國總理李強和日本首相岸田文雄將在首爾會面。部分人正在關註以此次三國領導人會議為契機，中國國家主席習近平年內訪韓的可能性。但韓國政府消息靈通人士表示：“從目前的情況來看，年內很難訪韓。”

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