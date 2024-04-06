三星電子的營業收入增至壹年前的10倍……“半導體業界漫長的隧道已結束”. April. 06, 2024 07:32. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子因存儲器半導體市場的恢復和新作人工智能（AI）智能手機“Galaxy S24”系列銷售良好，今年第壹季度（1~3月）創下了“盈利驚喜（驚喜業績）”。整體營業利潤是1年前的10倍，半導體（DS）部門時隔5個季度扭虧為盈，因此“半導體業界漫長的隧道已結束”的期待感增大。 三星電子5日表示，據初步統計，第壹季度銷售額為71萬億韓元，營業利潤為6.6萬億韓元。與去年同期相比，銷售額增加11.4%，時隔5個季度恢復了70萬億韓元。營業利潤與去年同期相比增長931.3%，超過了去年全年的營業利潤（6.57萬億韓元）。這壹數值比證券界的共識（平均預測值）5.4萬億韓元高出22.2%。 據相關業界透露，受到存儲器半導體下行周期（停滯期）直接打擊的DS部門創下1萬億韓元以上的營業利潤，預計帶動了良好的業績。DS部門去年第壹季度的營業利潤轉為赤字，去年出現了14.87萬億韓元的赤字。 半導體業界認為，這全面反映了2022年第四季度（10~12月）SK海力士和美光、去年第二季度（4~6月）三星電子的存儲器半導體的減產效果。用於AI芯片的高帶寬存儲器（HBM）等高附加值產品的需求正在增加，這壹點也產生了影響。 半導體產業協會專務安基賢（音）表示：“現在的存儲器上升局面很大程度上依賴於庫存評價上升和服務器需求”，“如果想讓這種趨勢延續到移動、PC等信息技術（IT）機器需求的恢復，需要美國政府的標準利率緩解政策等作為後盾。”

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