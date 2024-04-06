患者鲜血流乾、大學醫院接連倒閉，醫政對峙到底要持續到何時？. April. 06, 2024 07:39. . 尹錫悅總統4日與因反對醫科大學擴招而集體離開醫院的專攻醫生（實習醫生、住院醫師）代表進行了140分鐘的會談，但只確認了意見分歧。對於專攻醫生事件發生45天後的首次面談，韓國政府昨天表示，“將帶著誠意繼續努力對話。擴招2000人的方針有效。”壹直要求取消醫科大學擴招計劃的專攻醫生之間，甚至出現了“應該彈核接受政府面談提議的代表”的主張，因此，醫政對話能否繼續還是未知數。 雖說“壹口吃不成個胖子”，但是壹想到正在崩潰的醫療體系，沒有成果和重啟對話的約定就結束的面談只能讓人絕望。在全國100多家研修醫院，作為必要人力的專攻醫生大舉離開後，急需手術的癌癥患者們也為了等待數月的手術順序、擔心癌細胞轉移而絞盡腦汁。專攻醫生事件發生後，來到急診室卻因沒有病床或醫生而返回的事例也增加了壹倍以上。每月按時繳納健康保險費的人，卻因患重病或出現緊急情況，在迫切需要醫生的時候得不到幫助，處於令人無語的情況。 全國的研修醫院也因無法正常接收患者，每天虧損10億韓元左右。國內最大的癌癥醫院首爾峨山醫院在40天內虧損了511億韓元。雖然各醫院都實行無薪休假，進行緊急經營，但預計從下月開始，倒閉的醫院將層出不窮。壹直推遲第壹學期開課的全國40所醫科大學如果從下周開始上課，85%的醫科大學學生有可能集體留級。如果醫大擴招，再加上留級生，從明年開始醫大教室和實習室將亂成壹團。 醫療體系和醫生培養體系都是不得不立即出手的緊急情況，還要在10年後才能見效的醫生擴充問題上較量到什麽時候?雖然政府要求醫療界對醫科大學擴招問題提出“統壹對策”，但要求四分五裂的醫療界提出單壹方案，無異於要按照政府的意願進行。政府不應該被動地等待，而是應該積極收集醫療界的多種意見，制定協商壹致的方案。醫生們現在也不應被強硬派左右。希望考慮到守護國民健康的職業分量，積極與政府進行對話。

한국어