朝野政黨：“抓住2030才能贏”. April. 05, 2024 08:06. by 尹多彬記者、申娜莉記者 empty@donga.com、journari@donga.com. 左右第22屆議會選舉壹半左右的事先投票將於5日和6日進行。朝野政黨為了得到浮動層比率相對較高、參與事先投票意向也較高的2030世代（20歲-39歲）的選擇，展開了最後的呼籲戰。政界相關人士表示：“此次議會選舉也出現了4050世代人群和6070世代人群分別支持在野黨和執政黨的“世代對決”局面，朝野兩黨抓住決定票——2030世代人群的選票是最大的關鍵。” 國民力量從事先投票開始就聚集保守支持層的60歲以上人群，最大限度地拉攏浮動層的2030世代人群。國民力量黨緊急對策委員長韓東勛在事先投票的第壹天即5日，選擇在大學密集的首爾新村進行投票，也是為了攻略“青年選民的意向”。國民力量黨為了攻占對不公正問題敏感的2030世代，集中強調了共同民主黨部分候選人的“變相挖空心思貸款”“父親門路”爭議等。出於同樣的理由，國民力量黨還計劃再次強調祖國革新黨代表曹國壹家的入學考試不正之風問題等。該黨相關人士表示：“將刻畫泛在野黨‘只許州官放火，不許百姓點燈’，在2030世代中掀起‘在野黨審判論’。” 與此相對，共同民主黨計劃強調2030世代人群敏感的“物價”等民生問題以及政府的“不靠譜”形象，加速政權審判論。該黨代表李在明也計劃在事先投票的第壹天5日，在大田中區與韓國科學技術院（KAIST）學生們壹起進行事先投票，突出該大學畢業典禮上發生的“堵住畢業生嘴巴”事件。 特別是共同民主黨認為，與上次大選時不同，在此次議會選舉中，2030世代選民的性別投票現象得到了緩解。該黨相關人士表示：“與上次大選時‘二代男（20世代男子）大舉投票給保守陣營不同，此次議會選舉時，很多二三十歲選民還沒有確定投票意向。為了不讓這些人放棄投票，將強調每人25萬韓元的支持恢復民生補貼，提高投票效果。”

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