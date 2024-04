不是“吃什麽?”而是“拿什麽吃?”……蘊含著韓食固有性的壹句話. April. 05, 2024 08:06. by 曹寶恩記者 jbe020111@donga.com. 談到韓食時,外國人問得最多的問題。即“請用壹句話概括壹下韓食”。這是個很難回答的問題。所以我仔細觀察了別人是怎麽說的。有學者在談韓食的漢字“韓食”中漢字“韓”的意思時,看到其長篇大論,有學者著眼於發酵的概念,將其描述為“慢食食物”。我看到有的人在向中國講解食物時做了很多努力尋找差異,也很好奇我們是如何從中餐中尋找食物根源的。不管怎麽說,聽了各種各樣不同的解釋,都覺得不錯,但壹眼就看不清了。 在說明某物的特點時,能用壹句話概括該有多好?我也說了好幾種回答。野菜文化、飯桌文化、大米文化、發酵文化等。看樣子,完全不同意。但用壹句話概括,就是如下內容,對方確實接受,壹切都很容易理解。也就是說,所有其他國家的飲食文化大部分都是“吃什麽(What do we eat)”文化,而韓食則是“拿什麽吃(With what do we eat)”文化。我們的奶奶們壹到吃飯時間就會苦惱“拿什麽吃飯?”,也會苦惱貴客或節日到來時該把什麽特別的東西放在飯桌上。 這麽壹說,外國學者們才理解了韓食和其他食物的差異。據說,對韓食的好奇心很容易全部解開,也理解了韓國人為了追求味道付出了多大的努力。他們還表示,理解了米飯和小菜的作用,切實理解了中西飲食與韓食的差異。他們坦言,剛開始認為韓食是中國飲食之壹。他們還表示要糾正英語表達的錯誤。菜和湯不再用英語說“side-dish”或“soup”,而是用韓語說“banchan”和“kuk”。最近韓食變色了很多,在飯店裏作為料理出現,但是韓國的韓食不是料理(dish)文化。這是大家聚在壹起吃飯,在小菜的幫助下增加味道,說話和消化的飯桌文化。我們的奶奶和媽媽們只是擔心小菜,而不是苦惱要做什麽菜吃。壹年四季都按時把菜園裏出來的野菜做成美味的湯和野菜,及時美味地吃飯。 正確理解韓食是非常重要的。我們國家的人對食物都會說壹句話,且人人都是專家,很感興趣。因此,反而會出現很多錯誤的信息,很容易被錯誤的信息所欺騙,忘記本質的情況時有發生。應該有人領悟到祖先們想要遵循韓國飲食的本質和道理的英明的智慧,並加以糾正。

