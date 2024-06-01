尹錫悅國政獲最低“肯定”評價，“否定”首次達70%. June. 01, 2024 07:54. . 韓國蓋洛普昨天公布的民意調查結果顯示，對尹錫悅總統履行職務的肯定評價為21%，否定評價為70%。4月10日議會選舉後連續兩個月處於原地踏步狀態的肯定率和否定率再次下挫和上揚3個百分點，分別創下了尹總統就任以來的最低值和最高值。對於否定評價的理由，最多的是“經濟、民生、物價”（15%），其次是“溝通不足”（9%）、“整體不行”（7%）、“行使否決權”和“獨斷、單方面”（6%）等。 議會選舉50天後，尹總統的國政支持率不僅沒有反彈，反而差點跌破20%大關，這反映了對作為執政黨經歷歷史最慘敗後沒有任何變化的總統的失望感。尹總統在本月初迎來就任兩周年之際，雖然表示要增加民生和溝通的步伐、加強與國會的合作，但最近卻若無其事地保持原樣，國民輿論似乎對變化失去了壹絲期待，變得更加冷淡。 議會選舉慘敗後，尹總統承諾“從我開始先改變”，但除了部分語言和風格外，沒有其他變化。總統室和內閣的人事刷新約定也止步於更換秘書室長等部分幕僚的水平，此後再也沒有提及過調整。反而對多數國民同意的海軍陸戰隊蔡上等兵特檢法行使否決權的不妥協、對所謂的“激怒說”閉口不談的不通、似乎牽制檢察機關調查總統夫人金建希相關疑惑的態度等，讓人失望。 第22屆國會開始日的前天晚上舉行的國民力量黨議員工作會議晚餐風景，赤裸裸地表現出了遺忘議會選舉慘敗的總統和執政黨的現狀。尹總統說，“現在讓我們忘掉過去的壹切，團結壹致吧”，並壹壹倒上啤酒。緊急對策委員長則表示：“108席是非常大的數字，我們後面有總統。”院內代表帶頭喊“緊緊”，議員們跟著喊“團結！團結！”仿佛啥時候有過選舉失敗壹樣，危機意識也消失了。明明淪落成了議會少數派，反而是壓制內部少數人呼籲革新之聲的氛圍。 現在總統和執政黨似乎只是在等待巨大在野黨的失誤。絲毫看不到為重新整頓黨政關系或與在野黨合作等恢復政治而做出的努力。在此期間，在國會占據壓倒性多數的在野黨的時間開始了。沒有妥協的對決政治會立即導致國政出現差池，國民也會感到疲憊。盡管如此，執政黨仍然悠閑無比。正如尹總統所說，應該首先改變自己。如果不通過這種變化恢復國政動力，壹切只會原地踏步。

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