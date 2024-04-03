李政厚取得多重安打，連續5場比賽出壘. April. 03, 2024 07:19. by 李憲宰 uni@donga.com. “風之孫”李政厚（舊金山巨人隊）取得多重安打（壹場比賽打出2支以上安打），自賽季開始以來連續5場比賽出壘。 2日，李政厚在與洛杉磯道奇隊的美國職業棒球大聯盟（MLB）客場比賽中，作為1號擊球手兼中堅手出場，取得了5次有效擊球、2支安打的成績。賽季擊球率從0.286上升到了0.316（19次有效擊球、6支安打）。李政厚從第1局上半局第壹個擊球位開始就擊出了安打。他面對對方左手首發投手詹姆斯•帕克斯頓投出的外側高直球（時速152公裏），打出了滾向左翼手前面的安打。在第3局第2個擊球位上，因2壘手地滾球而出局的李政厚，在第5局無人出局1人在壘的情況下，再次面對帕克斯頓擊出了中堅手前安打。他在第7局和第9局分別因2壘手地滾球和右翼手騰空球出局。 舊金山隊主教練鮑勃•梅爾文表示，“（左手擊球手）李政厚從季前賽開始就對首次面對的左手投手擊出了安打。特別是無論朝哪個方向都能擊出安打，這壹點令人印象深刻。”李政厚在上月31日與聖地亞哥教士隊的比賽中擊出了進軍MLB後的第壹記本壘打，當時守護對方投手踏板的湯姆•科斯格羅夫也是左手投手。 道奇隊的超級明星大谷翔平作為2號指定擊球手出場，取得了4次有效擊球、1支安打、1打點、得1分的成績。大谷翔平在第3局下半局擊出了落在右翼線上的2壘打。在本場比賽中，道奇隊以8比3獲勝。當天，金河成（聖地亞哥教士隊）在與聖路易斯紅雀隊的比賽中，作為5號擊球手兼遊擊手出場，在第4局下半局擊出2壘打，取得了4次有效擊球、1支安打的成績。聖地亞哥隊以2比6敗北。 休斯敦太空人隊的右手投手羅內爾•布蘭科成為了本賽季MLB第壹個無安打無失分的主人公。當天，布蘭科在對陣多倫多隊的9局內，在沒有被安打的情況下，取得了7個脫三振、2個四壞球上壘的成績，幫助球隊以10比0大勝對手。投手布蘭科出身於多米尼加共和國，2022年進軍頂級聯賽，截至上個賽季，他在24場比賽中僅取得2勝（1負）。

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