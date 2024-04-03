迷戀古巴的韓國女人：“陽光撲面而來時，會感覺到自己還活著”. April. 03, 2024 07:19. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “每天早上壹打開窗戶，清澈的陽光就會撲面而來。每當這時，我都會感覺到自己還活著。” 新書《在古巴不乞求愛情》（心靈之林）的作者張熙珠（51歲•音譯）這樣說道。以在研究生院學習美術史的2010年冬季背包旅行為契機，深深地被加勒比海島國古巴的魅力所吸引。之後她與古巴男性結婚，從2017年開始在首都哈瓦那生活，擔任導遊和國立美術館解說員。 新書不是作為旅行者，而是作為生活中的人看到的古巴文化、經濟狀況等壹五壹十的隨筆。古巴於2月14日與韓國正式建交，成為韓國第193個建交國。 古巴家庭法院的墻壁上寫著新書題目《在古巴不乞求愛情》。古巴在愛情方面比起嚴守倫理和道德的尺度，更重視眼前的熱情。她說：“最近韓國的離婚率提高了，但是在古巴，壹開始結婚就不多，所以幾乎沒有離婚”，“古巴人即使上了年紀，也希望以男女身份生活。”如果向古巴人詢問這種文化，他們會笑著回答。“因為我們血管裏的血液在太陽下沸騰。” 在古巴生活與短暫訪問的背包旅行不同。特別是，隨著美國特朗普政府實施強有力的封鎖古巴政策，物資變得難以獲得。因為生活用品很珍貴，所以必須發揮“Inventa（創意性制造任何物品）”精神，改變老舊物品的形態之後繼續使用。以男性為主的大男子主義文化也讓人感到陌生。由於2022年遭受颶風“伊恩”襲擊，她甚至在沒有電的情況下生活了5天。當被問及為何在古巴忍受無盡的不便時，她回答說：“太陽帶來的這裏的樂觀氣質很好。在這裏還可以和坐在公共汽車旁座的人進行‘閑談’。” 在家門口的大海中享受遊泳樂趣時，也能感受到古巴人的快樂。壹樓的大嬸不會說“海浪高，很危險”，而是說“現在出海的話，會乘風破浪，不用機票就可以直接去韓國”。她說：“古巴在日常生活中充滿幽默感，非常悠閑。” 在社會主義國家古巴，資本主義浪潮正逐漸高漲。因為嚴重的通貨膨脹，僅靠通過政府工作崗位支付的古巴貨幣（比索）很難維持生活。 最近古巴政府允許個人從海外進出口商品。“古巴以革命家切•格瓦拉的國家或美國大文豪海明威喜歡的地方而聞名。但是在這片土地上踏著堅實的腳步生活的古巴人還有很多其他的故事。”

한국어