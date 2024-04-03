“我們選區不行”……朝野政黨在議會選舉前煽動“鄰避”. April. 03, 2024 07:18. . 在4月10日議會選舉即將到來之際，部分選區的候選人借助選民的想法，要求中斷政府和民間事業。在京畿道高陽市，去年3月許可的新建數據中心建築之前，居民們不斷反對，因此國民力量黨和共同民主黨的候選人甚至要求高陽市長取消事業的職權。對於食品醫藥品安全處下屬機關推進的在首爾江東區設立東部毒癮康復中心，也發生了類似的事情。兩黨候選人表示，“雖然需要掃毒，但未經居民同意，難以把這種設施安排在小學數百米旁邊”，要求取消選址。 部分居民可能會產生“雖然確實需要，但我們小區後院裏不行”的“鄰避（NIMBY·not in my backyard）心理”。實際上，圍繞放射性廢棄物處理設施或垃圾填埋場等，韓國社會經歷了30多年的風波。但這30年是積累矛盾解決技巧的過程。技術向減少汙染和厭惡的方向發展，並創造了多數人分享的共同體模式和原則，而不是將收益和負擔集中在少數人身上。因此，參選者似乎單純考慮有助於得票，利用選民茫然不安心理的做法，理應受到批評。 高陽市居民擔心服務器、儲存裝置等數據中心產生的電磁波、噪音、熱島現象等。高陽市解釋說，與20家相關機構協商後得出了“沒有問題”的結論。在同樣面臨反對的安養市委托調查中，電磁波在50米外達到標準值的萬分之壹，在室內達到十分之壹。那麽，議會選舉候選人應該做的事情，難道不是先確認科學依據資料、消除選民的誤會嗎? 江東區的情況也是如此。康復治療對象可能是我們鄰居，相關設施應該在任何地方建造。從兩個地區的事例來看，要參與國家經營的候選人的認識和處事方式令人嘆惜。 韓國社會因仁川垃圾填埋場、全北扶安郡廢料處理場、京畿河南熱電廠等國策、地區事業而付出了矛盾費用。政府溝通不足或外部勢力介入等綜合作用也是原因之壹。同時，在抗議初期，由於未能正確進行必要的說明，造成了誤會和矛盾。作為負責國政壹軸的國會議員候選人，要好好區分該做的事情和不該做的事情。應該從更大的眼光來檢查事件，如有必要，要鼓起勇氣面對多數輿論。成熟的選民們可以在這樣的過程中分辨出誰是真正的領導人。

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