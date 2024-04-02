半導體出口猛增36%……時隔21個月創下最高業績. April. 02, 2024 08:16. by 世宗=趙應亨記者、世宗=金道衡記者 yesbro@donga.com,dodo@donga.com. 上個月韓國半導體出口比1年前增加超過35%，創下了21個月以來的最高值。隨著占韓國出口20%的半導體出口復蘇，整體出口連續6個月呈增加趨勢。雖然內需萎縮，但隨著韓國出口進入明顯的恢復趨勢，對景氣恢復的期待正在加大。 據產業通商資源部1日透露，3月份出口額比壹年前增加3.1%，達到565.6億美元（約76.3萬億韓元）。與去年3月相比，開工天數減少1.5天，但始於去年10月的出口增加趨勢卻保持了連續6個月。反映開工天數的日均出口額為25.1億美元，增長9.9%。到去年10月為止壹直萎靡不振的半導體出口大幅增加，帶動了整體出口增加趨勢。上個月半導體出口額為117億美元，比前壹年增加35.7%。這是自2022年6月（123億美元）以後21個月來的最大規模。 進口額為522.8億美元，同比減少12.3%，貿易收支順差為42.8億美元。月度貿易收支自去年6月以來壹直保持順差。高麗大學經濟學系教授姜成鎮（音）表示：“隨著半導體景氣的復蘇，出口和貿易收支呈好轉趨勢。雖然內需萎縮等仍然壓制著經濟，但隨著下半年（7-12月）物價進入穩定趨勢，整體經濟可能會復蘇。”

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