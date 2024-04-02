攜“世界第壹的力量”， 科達贏得LPGA三連冠. April. 02, 2024 08:15. by 姜泓求 windup@donga.com. 女子高爾夫世界排名第壹的內莉•科達（26歲•美國）捧起了自己出戰的連續3場大賽的冠軍獎杯。相反，男子世界排名第壹的斯科蒂•舍夫勒（28歲•美國）卻以1桿之差錯失了3場大賽連續奪冠的記錄。 1日，在美國亞利桑那州吉爾伯特塞維爾鄉村高爾夫俱樂部（72桿）落幕的美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽福特錦標賽上，科達最終以低於標準桿20桿共268桿的成績領先平希拉•納維德（26歲•澳大利亞）2桿奪冠。科達落後並列第壹集團2桿，以並列第6位開始當天最後壹輪第4輪比賽，她全場抓住7個小鳥球，成功反敗為勝。科達追加33.75萬美元（約4.5億韓元）的冠軍獎金，在131場比賽之後共獲得了986.1489萬美元（約133億韓元）的獎金，距千萬美元大關只差不到15萬美元。 科達1月末在LPGA續航錦標賽（美國亞利桑那州）上奪冠，之後她跳過在亞洲舉行的3個大賽後，在上周的FIRHILLS朴世莉錦標賽（美國加利福尼亞州）上再次奪冠。這是繼2016年的阿瑞雅（29歲•泰國）之後時隔8年再次出現LPGA巡回賽連續3次奪冠的選手。 科達賽後說：“奪冠後保持100%的狀態在精神上是很困難的。連續3次奪冠是夢想成真。”僅在2021年壹年就取得4場勝利後，2022年和去年分別與左臂血栓癥和腰痛作鬥爭的科達自信地表示，“我想說，今年的身體狀態比2021年更強。” 韓國選手中，李美香（31歲）最終以低於標準桿17桿共271桿的成績並列第3位。到第3輪為止壹直處於並列領先位置的金孝周（29歲）在11號洞（4桿）吞下雙柏忌，在排名爭奪戰中滑落，最終以並列第8位結束了比賽。 同壹天，舍夫勒在美國得克薩斯州休斯敦結束的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽得克薩斯兒童公開賽上，最終以低於標準桿11桿共269桿的成績獲得了亞軍。落後領先者施蒂凡•耶格（35歲•德國）1桿進入最後壹洞18號洞（4桿）的舍夫勒雖然獲得了小鳥球的機會，但是隨著推桿偏向左邊，未能將勝負拖到延長賽。 如果舍夫勒在此次大賽上也能奪冠，那麽他將繼2017年的達斯汀•約翰遜（40歲•美國）之後時隔7年再次創下連續3場比賽奪冠的記錄。 最終，耶格以低於標準桿12桿共268桿的成績奪冠。2018年加入PGA巡回賽的耶格在第135次出戰的該大賽上捧起個人首座冠軍獎杯，並獲得了163.8萬美元（約22億韓元）的冠軍獎金。

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