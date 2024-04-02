“出口韓國”，必須在20億人口的“亞洲新七國”找到新動力. April. 02, 2024 08:15. . 隨著美中矛盾和中國經濟蕭條的長期化，出口韓國地動山搖，而亞洲正在成為替代市場。資源富國印度尼西亞和馬來西亞，出口前沿基地印度、越南和新加坡，正在成長的世界市場泰國和菲律賓等“亞洲新七國”就是代表性例子。亞洲新七國既是穩定的生產基地，又是巨大消費市場，其戰略重要性正在逐漸增大。 新七國的潛力在供給和需求方面都很穩固。擁有20.5億人口、6.8857萬億美元（約9300萬億韓元）的經濟規模，同時擁有鎳和鈷等豐富的天然資源。以年輕人口的活力和美中矛盾帶來的地緣政治優勢為基礎，呈現出超過世界平均水平的高增長勢頭。這不是單純的廉價生產基地，而是機會的消費市場。去年在印度銷售的智能手機為1.4810億部，比美國多，是世界第二大市場。盡管如此，印度40%的人口仍然使用普通手機，因此市場擴張的可能性是無窮無盡的。 去年，韓國經歷了30多年來出口結構的地殼變動。去年與中國的交易中，自1992年建交以來首次出現了180億美元的逆差。從必須降低對中國的依賴度的韓國的立場來看，新七國會令韓國松了壹口氣。韓國去年向新七國出口的金額為1256.4億美元，首次超過中國。這不是單純為了出口多元化的縫隙市場，而是已經上升為必須戰略性攻占的核心市場。 韓國企業也在關註新七國的可能性，並在下功夫。在印度智能手機市場上，三星電子去年以18.0%的占有率位居第壹，現代汽車去年在越南銷售6.7450萬輛汽車，擠掉豐田躍居首位。十大集團的生產基地也大舉進駐。企業用當地豐富的勞動力和資源生產產品，不僅攻占當地市場，還攻占美國和歐洲等世界市場。 但新七國並不是只要下定決心就能攻占的市場。必須與以資本實力開道的中國、從很久以前開始就鞏固市場的日本展開激烈的競爭。如果像過去進軍中國市場時壹樣，以“每人只賣壹個就達10億個”的方式安逸地接近中國市場，將會遭到失敗。通過縝密的分析，仔細制定針對各國的進軍戰略，政府也必須給予全方位支援。只有政府和企業聯合攻略，新七國才能從機會和可能性的土地轉變為為韓國經濟的期約之地。

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