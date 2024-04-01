“顯示摯友排名的Snapchat助長了孩子們的不和”引起爭議. April. 01, 2024 07:48. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 在社交媒體對未成年人的精神健康產生負面影響的憂慮日益加深的情況下，在英美圈10多歲青少年中人氣高漲的“Snapchat”甚至助長孩子們的交友關系不和，從而引發了爭議。顯示“摯友排名”的Snapchat功能可能會引發不安、嫉妒心等。 《華爾街日報》（WSJ）上月30日報道說：“最近Snapchat的收費服務‘朋友太陽系（Friend Solar System）’功能使朋友之間感到不舒服。”Snapchat是2000萬名以上的美國青少年使用的、被稱為“10多歲青少年的社交媒體”的移動聊天工具。 “朋友太陽系”是每月支付3.99美元（約5400韓元）使用的“Snapchat Plus”中包含的功能。這是根據用戶的溝通頻率，將親密度比喻為太陽系行星的方式。使用者本人被設定為太陽，按照溝通活躍的順序，標記為與太陽相近的水星、金星、地球等。 問題是，對交友關系進行排名的方式反而會在青少年中引起不安。孩子們根據是否包含在太陽系中、是水星還是木星，會感到嫉妒和背叛感，受到挫折。英國的馬克西米利安•米洛維多夫（17歲）向WSJ坦言：“在得知我在朋友的Snapchat排名中比想象的要靠後後，曾傷心過。”卡莉•希丁格（15歲）說：“男朋友看到自己變成海王星，而其他親近的男性朋友成了水星，就生氣了，很辛苦。” 最近在西歐，以社交媒體對青少年產生負面影響為由進行限制的動向越來越活躍。上月25日，佛羅裏達州州長羅恩•迪桑蒂斯簽署了禁止未滿14周歲的兒童和青少年加入社交媒體賬戶的法案。去年，美國41個州以臉書和照片墻的過度中毒性對未成年人的精神健康造成損害為由提起了訴訟，上月28日，加拿大4個州的教育廳也以同樣的理由對社交媒體提起了訴訟。

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