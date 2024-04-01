“英格蘭命脈”泰晤士河因排泄物而丟臉. April. 01, 2024 07:48. by 洪禎秀 hong@donga.com. 包括首都倫敦在內，橫穿英國中南部的“英格蘭命脈”泰晤士河被排泄物覆蓋，丟盡了臉面。有著195年傳統的“牛津劍橋（牛津大學與劍橋大學）賽艇對抗賽”參加者甚至被下達了“小心濺出的水”禁止入水的措施。 環境團體“江河保護行動”上月29日表示：“在大賽區間采集樣本，對水質進行了檢查，結果發現大腸桿菌的檢出量平均達到2863CFU（細菌數單位），最高達到9801CFU，最高接近允許值的10倍。” 據英國廣播公司（BBC）報道，泰晤士河因排泄物等氣味都難以忍受。在當天舉行的賽艇比賽中，輸掉的牛津大學選手倫納德•詹金斯在記者會上抱怨說：“比賽前提前嘔吐了”，“如果河水裏少壹點‘糞便’應該會好受點。”原來牛津劍橋對抗賽傳統是冠軍隊跳入江中慶祝，但今年禁止入水。還下達了比賽時不要碰到劃槳濺出的水等警戒令。 泰晤士河糞水事件是由於水道公司長期大量排放未經妥善處理的汙水而引起的。據英國環境廳透露，去年全國未處理的汙水排放了370萬小時，這是自2015年開始監測以來的最高值。這壹數值是2022年（175萬小時）的兩倍多。 由於英國雨水與汙水流入同壹管道，因此為防止洪災倒流，英國計劃將部分汙水流出。環境團體指責說：“汙水泄漏原本應只在非常罕見的情況下才會被允許，但現在卻胡亂排放。”英國政府也表示“這是不可接受的”，敦促迅速采取措施。 但是，預計根本性的解決問題並不容易。英國水道公司在撒切爾首相時期的1989年實現民營化後，比起設備投資或服務改善，只致力於增加股東分紅收益，受到了很多批評。排名第壹的企業“泰晤士水務公司”（Thames Water）也歸私募基金和海外年金機構所有，去年的負債達140億英鎊（約24萬億韓元）。在這種情況下，泰晤士水務公司最近作為自救對策提出了最多上調40%的水費等方案，因此更加受到輿論的圍攻。

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