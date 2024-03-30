“風之孫”李政厚MLB首秀貢獻安打-打點，地球的另壹邊也刮起旋風. March. 30, 2024 07:35. by 李憲宰 uni@donga.com. “風之孫”李政厚（26歲•舊金山巨人隊）在美國職業棒球大聯盟（MLB）出道戰上取得了安打和打點。在韓國職業棒球Kiwoom隊效力4年的金河成（29歲•聖地亞哥教士隊）也以落在李政厚面前的擊球取得了新賽季第壹支安打。 29日，在客場美國加利福尼亞州聖地亞哥Petco Park球場舉行的與聖地亞哥教士隊的2024賽季MLB美國國內揭幕戰上，李政厚作為1號擊球手和中堅手出戰。以對方首發投手達比修有（38歲）為對象，在首兩個擊球位上分別因三振和壹壘手直線球而下場的李政厚在第5局第三個擊球位上擊出了幹凈的中前安打。 李政厚是繼1994年創下首次記錄的朴贊浩（退役）之後，成為第27位踏上MLB舞臺的韓國選手。也是作為擊球手的第12次MLB出道。韓國擊球手在出道比賽中擊出安打則是有史以來第5次。 這是喜悅和遺憾交織在壹起的第壹支安打。李政厚在1比0領先的第5局上半局，在2人出局無跑壘員的情況下，經過兩擊三球拉鋸戰，將達比修有投出的高下墜球（時速153公裏），擊出了落在中堅手手套前面的球。李政厚在去年3月的世界棒球經典賽（WBC）韓日戰上，面對日本代表隊首發出場的達比修曾取得2個有效擊球、1支安打。但是喜悅也是暫時的。李政厚在下壹個擊球手豪爾赫•索萊爾擊球時試圖盜壘2壘，但因達比修有的牽制而出局。 與父親前教練李鐘範（54歲）壹起成為韓美日職業棒球聯賽第壹對獲得父子最有價值球員（MVP）的李政厚繼父親之後，時隔18年在Petco Park球場擊出了安打。2006年3月16日，在同壹地點舉行的第壹屆WBC與日本隊的決賽第2輪比賽中，李前教練打出了決勝2壘打。當天在觀眾席上親眼目睹兒子的MLB首支安打的李前教練起立鼓掌。 李政厚的第壹個打點出現在第7局。在2比2戰平的第7局上半局，在1人出局1、3壘有人的情況下進入擊球位的李政厚面對的是日本職業棒球救援王出身的左手投手松井裕樹（29歲）。在因松井的暴投變成2、3壘的情況下，他利用中堅手犧牲騰空球把3壘跑壘員拉到了本壘。第壹支安打和第壹個打點都是面對日本投手取得的。 如果比賽就這樣結束，本可以成為決勝打，但是舊金山巨人隊的救援隊在第7局下半局失掉4分，最終被對手反超。當天的比賽最終以聖地亞哥教士隊6比4獲勝而告終。 李政厚在賽後表示，“雖然擊出了第壹支安打，但立即遭到牽制而出局，沒能好好感受到安打的心情。再次感受到了MLB的高水平”，“但是能夠實現夢寐以求的MLB首秀，心情很好。” 在2024 MLB正式揭幕戰首爾系列賽（20、21日）上，金河成只取得了7次有效擊球、無安打的成績，但當天他作為5號擊球手兼中堅手出場，貢獻3次有效擊球、1支安打、1個四壞球上壘、1得點，為球隊的勝利做出了貢獻。兩隊將連戰四場，直至4月1日。

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