GTX-A今日開通，水西~東灘進入20分鐘時代. March. 30, 2024 07:34. by 崔東洙記者 firefly@donga.com. 首都圈廣域快速鐵路（GTX）A路線的水西至東灘區間將於30日開通。通過GTX列車的首次運行，乘坐公交車需要約80分鐘的水西至東灘區間現在只需20分鐘。 29日，據國土交通部透露，從東灘站出發的GTX-A水西行首班車將於30日上午5點30分開始運行。水西站將於上午5點45分運行開往東灘的第壹趟列車。末班車將於次日淩晨1點左右結束。 水西至東灘區間GTX的基本費用為3200韓元。如果超過10公裏，從那時起每5公裏將追加250韓元的距離費用。 水西至東灘區間（32.8公裏）費用為4450韓元，水西至城南區間（10.6公裏）為3450韓元，城南至東灘區間（22.1公裏）為3950韓元。這比水西-東灘SRT費用（7400韓元）要便宜2950韓元。乘坐市內公交車或地鐵等其他大眾交通工具時，還適用換乘優惠。國土部相關人士表示：“包括5月份實行的K-Pass在內，如果適用兒童、青少年、老人優惠，費用將進壹步下降。” 水西至東灘區間停靠站有水西站、東灘站、駒城站、城南站等4處。駒城站工程完工時間被推遲，預計將於今年6月開通。GTX-A列車的發車間隔在上班時間（上午6點30分~9點）和下班時間（下午4點30分~7點）平均為17分鐘。除上下班時間段外，其他時段的運行間隔為20分鐘左右。 尹錫悅總統當天出席了在首爾江南區水西站開通前壹天舉行的紀念儀式，並表示：“今天是大韓民國大眾交通革命的日子，可以與1970年京釜高速公路開通、2004年KTX開通相媲美”，“早晚與家人壹起度過的時間將增加，可以找到日常的閑暇時間。”

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