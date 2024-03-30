距離提前投票還有7天，李鐘燮突然辭職. March. 30, 2024 07:34. by 申娜莉記者、全周永記者、申鎮宇記者 journari@donga.com、aimhigh@donga.com、niceshin@donga.com. 在距離4月10日議會選舉開始提前投票還有7天之際，因涉嫌對海軍陸戰隊上等兵蔡某殉職事故施壓而接受高級公職人員犯罪調查處調查的駐澳大利亞大使李鐘燮（照片）29日上午突然辭職。此事距離他被任命為大使25天後，也是從澳大利亞回國8天後。尹錫悅總統下午受理了李鐘燮的辭呈。分析認為，尹錫悅此前對李鐘燮的任命過程持“法律和程序上沒有問題”的頑強立場，但最近在輿情對執政黨不利的局勢下，議會選舉慘敗的危機感沸騰後，在正式選舉運動開始的第壹個周末之前後退了壹步。但執政黨內部出現了“為時已晚”的聲音。 國民力量黨緊急對策委員長韓東勛當天下午在京畿道安山市進行遊說時表示：“李（鐘燮）前大使主動辭職了。雖然可能會有各種贊成和反對意見，但請看看我們。如果大家覺得不舒服和奇怪，我們就去做。”他還表示：“我不看別人的眼色。就那麽做。只是看妳們的眼色行事。”據悉，是韓東勛向總統室建議李鐘燮辭職的。因為黨內危機感增大，認為“李鐘燮爭議-醫政矛盾等‘源自龍山的兩大風險’將成為議會選舉的不利因素”。執政黨相關人士表示：“尹總統不管真相如何，顧全大局地接受了李大使辭去公職接受調查符合國民要求的看法。” 執政黨議會選舉候選人們指出：“本應該更快解決，但就像是被推著走似地現在才解決。”該黨共同選舉對策委員長安哲秀在通話中表示：“早就應該下決心了。為時已晚啊。”黨內壹名首爾地區候選人也表示：“對與國民對峙的尹總統的怨恨要多大有多大，無論怎麽說‘李-曹（李在明-曹國）審判論’，人們都不認可。” 執政黨候選人還要求總統室解決圍繞醫大擴招2000人的醫政矛盾。親尹錫悅派系的權寧世議員（首爾龍山）表示，“有必要表現出靈活性”。韓國蓋洛普當天公布的民意調查結果顯示，在中間階層中，認為“為牽制現政府，在野黨候選人應多數當選”（56%）的比例，比認為“為支持現政府，執政黨候選人應多數當選”（31%）高出25個百分點。（詳細內容請參照中央選舉輿論調查審議委員會網站）。

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