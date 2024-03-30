聯合國對朝制裁監督小組解散……俄羅斯在犯罪被發現後殺害了證人. March. 30, 2024 07:33. . 負責監督國際社會履行對朝制裁的聯合國安理會對朝制裁委員會下屬專家小組的活動將於下月底結束。過去15年間，安理會壹致同意，每年延長對朝制裁專家小組的任期。但是，隨著28日交付安理會全體會議表決的專家小組任期延長案因常任理事國俄羅斯行使否決權而被否決，對朝監視體制也隨之瓦解。此次表決中，15個理事國中有13個國家表示贊成，中國棄權。 俄羅斯行使否決權，不能不說是因與朝鮮進行非法武器交易而自行違反對朝制裁的常任理事國解散了監視其違反行為的機構，是無道的行為。專家小組自2009年以朝鮮第二次核試驗為契機成立以來，壹直是監視和揭發朝鮮船舶間非法轉運、奪取虛擬貨幣、進口奢侈品等違反對朝制裁的制度性裝置。據悉，俄羅斯此次提議加入“制裁日落條款”，壹旦超過壹定時限，其效力就會自動消失。俄羅斯試圖使全部對朝制裁無效，但未能如願，便以此為借口掀翻了監督機構。 俄羅斯削弱對朝制裁的意圖顯而易見。為了購買用於侵略烏克蘭戰爭的武器與朝鮮的黑色交易被揭露後，幹脆取消了舉報這種犯罪的專家小組。實際上，上周公開的專家小組報告集中記錄了朝鮮向俄羅斯提供武器的情況。韓國常駐聯合國代表黃浚局表示，“這與犯罪時損壞監控錄像相似”，俄羅斯的行為與自己的犯罪行為被發現後幹脆殺害證人沒有什麽兩樣。 在新冷戰氛圍中，聯合國安理會已經喪失了維持國際和平和安全的核心功能。俄羅斯更進壹步，甚至粗暴地破壞了國際秩序。對於與俄羅斯、中國密切接觸並維持生命線的朝鮮政權來說，這是壹件大呼快哉的事情。雖然制裁戰線出現了很多漏洞，但不能對脫韁的朝鮮袖手旁觀。應該通過國際聯合進壹步加強監視，在同盟和友好國家之間的合作下，啟動“第三方制裁”等廣泛的切斷政策，勒緊朝鮮。

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