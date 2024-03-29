從5月起，專攻醫生的工作時間縮短……分娩和急救也發津貼. March. 29, 2024 07:30. by 呂根鎬記者 yeoroot@donga.com. 政府將從5月份起實施縮短專攻醫生連續工作時間的試點工作。每月向外科、胸部外科、小兒青少年科專攻醫生支付100萬韓元的研修補助津貼也將擴大到分娩、急救等其他必需醫療科目的專攻醫生。 保健福祉部保健醫療政策室室長全炳旺（音）28日在中央事故處理本部新聞發布會上表示：“現在的當務之急（相比每周工作80小時）是連續工作36小時。如果制度能夠順利地改變，保證研修到位，並培養出醫療人員，這些問題將會得到緩解或解決。” 政府上個月修改了《為改善專攻醫生的研修環境及提高地位的法律》，規定研修時間在每周80小時、連續工作時間在36小時範圍內，可以由保健福祉部令決定。該法將於2026年2月實施，但試點工作將於今年5月實施。向參與試點工作的醫院提供事業運營支援，並在2025年專攻醫生名額分配等方面提供優惠。 政府還決定進壹步支援專攻醫生研修教育所需的費用。繼外科、胸部外科的專攻醫生之後，從27日起每月向小兒青少年科專攻醫生支付100萬韓元的研修補助津貼，今後還將向分娩、急救等其他必需醫療科目的專攻醫生提供支援。 但是，對於尹錫悅總統要求的對專攻醫生的“靈活處分”，黨政仍在協商中。全炳旺表示，“雖然保健福祉部不會立即對他們做出（吊銷醫生執照）的行政處分，但隨著時間的推移，處分對象將會繼續增加”，暗示在黨政協議中沒有下達吊銷醫生執照的行政處分。 全炳旺還表示：“曾經通知，今年合格成為實習醫生的人，要在4月2日之前向研修環境評價委員會進行聘用登記。如果在此期間內未能進行聘用登記，今年上半年就不可能實習研修。”

한국어