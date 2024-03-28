決定議會選舉的“壹半的選擇”，距離事前投票還剩8天. March. 28, 2024 07:30. by 尹多彬記者、崔慧領記者 empty@donga.com. 距離4月5、6日兩天內舉行的第22屆議會選舉事前投票只剩下8天。從2020年第21屆議會選舉開始，到2022年大選和地方選舉等主要全國選舉，與最終投票率相比，事前投票比率超過了40%。朝野認為，此次事前投票實際上將結束壹半參與投票的選民的選擇，因此將生死存亡寄托在事前投票現場上。政治圈相關人士表示：“考慮到最近事前投票對正式投票的影響，議會選舉實際上只剩下8天了。” 據中央選舉管理委員會27日透露，第21屆議會選舉的事前投票率為26.7%，是全體最終投票率（66.2%）的40.3%。隨著各政黨出面鼓勵事前投票，選民們對事前投票越來越熟悉，比2016年第20屆議會選舉時的事前投票率（12.2%•最終投票率的21.0%）大幅上升。此後，在2022年大選中，47.8%的投票者參加了事前投票，事實上成為了“壹半的勝負”，在同壹年舉行的地方選舉中，40.5%的投票者選擇了事前投票。 因此，朝野都認為，在此次事前投票中，獲得更多支持層的壹方將在選舉中占據優勢，因此正在苦思提高事前投票率的戰略。實際上，在第21屆議會選舉時，在首爾49個地區中的44個地區，在事前投票中獲勝的候選人最終當選等，事前投票的選票在實際當選和落選過程中起到了核心作用。 國民力量將致力於最大限度地減少保守支持層部分人士對事前投票的不信任感。在上次大選時，雖然事前投票率創下了歷史最高值，但時任國民力量候選人尹錫悅還是取得了勝利，因此計劃通過強調這壹點，打破事前投票率越高，對進步陣營越有利的傳統觀念。國民力量緊急對策委員會核心相關人士表示：“全體選舉結果取決於保守支持層從事前投票階段開始集結的程度”，“像在野黨支持層壹樣，執政黨的支持者也要從事前投票開始集結，才能在正式投票中延續氣勢。” 共同民主黨（以下稱民主黨）的方針則是，最大限度地提高黨支持率較高的30~40多歲人群的事前投票率。其戰略是，以高事前投票率帶動全體最終投票率達到65%。民主黨核心相關人士表示：“民主黨獲勝的標準是最終投票率達到60%左右”，“現在老年層也經常參與事前投票，因此雖然認為事前投票率的上升不會像過去那樣直接關系到民主黨的勝利，但是事前投票率越高，對民主黨越有利。”民主黨將於28日進入正式選舉運動期間，同時以流動人口較多的地區和社交網絡服務（SNS）為中心，從黨的角度出發，展開大規模的事前投票鼓勵活動。

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