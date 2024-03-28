韓半島已是“特朗普臺風”的影響範圍. March. 28, 2024 07:30. . 匈牙利總理歐爾班托本月初訪問美國，前往佛羅裏達海湖莊園會見了前總統特朗普。歐爾班在會晤後表示：“特朗普有非常詳細的計劃來結束烏克蘭-俄羅斯戰爭。”“特朗普說，如果自己復出，壹分錢都不會給，這樣戰爭就會結束。”如果美國不給烏克蘭提供資金，歐洲也將無法提供資金，最終戰爭將結束。 特朗普從去年起就公開表示：“如果我是總統，24小時內就能結束烏克蘭戰爭。”按照歐爾班的說法，特朗普所謂“24小時內結束戰爭”的魔法，最終是中斷對烏援助、強制與俄進行停戰談判的非常簡單的方法。事實上，把烏克蘭作為祭品獻給俄羅斯的這種特朗普式解決方法已經啟動。包括援助烏克蘭在內的安保預算套餐被束縛在美國國會，很難預測何時能得到處理。 特朗普已經憑借他重新執政的可能性動搖了世界秩序。歐洲國家早已飽受特朗普退出北大西洋公約組織的噩夢的折磨。雖然各國都在忙忙碌碌地增加防衛費，但此前在司令部機構、戰鬥力、情報等方面完全依賴美國的歐洲，短期內無法具備自身的統合防衛。另壹方面，像歐爾班這樣的“小特朗普”正在加強親俄步伐，助長歐洲內部的紛爭。 被特朗普動搖的版圖，並不局限於歐洲。陪同特朗普-歐爾班會晤的前白宮國家安全會議辦公廳主任弗雷德·弗萊茨在“美國之音”節目中表示：“特朗普肯定會重啟與朝鮮金正恩的個人外交。”他還說，如果特朗普說服金正恩停止向俄羅斯供應用於烏克蘭戰爭的武器，“將是壹個重要的成果”。也就是說，特朗普可能會針對朝鮮和俄羅斯兩國獨裁者玩“三角遊戲”。 像這樣，特朗普第二期上臺後重啟朝美談判似乎是既定程序。但是，5年前在與特朗普的交易中嘗到苦果的金正恩能否輕易答應還是未知數。也許正因為如此，拿給朝鮮的“禮物”也經常被提及。壹同參加“美國之音”節目的前國防部副部長理查德·勞裏斯表示：“朝鮮實際上是有核（武器）國家。承認這壹點是所有討論的起點。”也就是說，通過承認朝鮮是像印度、巴基斯坦壹樣的“非正式有核國家”，可以將朝鮮拉到談判桌前。 所有這些討論，都與被認為是特朗普第二期國防部長候選人首選的前代理國防部長克裏斯托弗·米勒最近在接受《東亞日報》采訪時提出的“朝鮮核問題現實論”相吻合。他把朝核問題比喻為“已經走出葫蘆瓶的妖怪”，並表示：“現在應該以現實而不是期待為基礎進行協商。”對於“凍結朝核問題、放寬制裁”的談判論，他表示“值得討論”。對於可能產生容忍朝核問題的裁軍談判論，他表示：“我贊成‘為什麽不行’的看法。” 特朗普當選與否的可能性仍然各占壹半。但韓半島已經進入了“特朗普臺風”的影響範圍。回顧特朗普第壹期，他突然提出的魯莽想法真正得以實現的並不多。真正令人痛苦的是特朗普的善變、奇行和不可預測的不確定性。特朗普第二期預告了粗暴的破壞秩序和極端的價值顛覆。對於依賴美國核保護傘的韓國來說，在冷靜的現實認識下，應該用不亞於原則和價值的靈活性和敏捷性武裝自己。美國大選只剩7個月了。

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