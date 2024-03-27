韓悳洙提議“組建醫政對話體”……教授們質疑：“不是為了議會選舉？”. March. 27, 2024 07:40. by 李文秀記者、李相憲記者 doorwater@donga.com、dapaper@donga.com. 國務總理韓悳洙26日訪問首爾大學醫學院，會見了大學、醫學院、醫院相關人士，啟動了醫政對話。但正在罷工的專攻醫生（實習醫生、住院醫師）和連續兩天集體辭職的醫科大學（醫學院）教授們表示，“這是為了議會選舉的作秀”，沒有參加對話。 當天下午2時，韓悳洙在首爾市鐘路區首爾大學聯建（音）校區醫學院大會議室舉行了醫療懸案座談會。政府方面，副總理兼教育部長李周浩、保健福祉部部長曹圭鴻等同行。醫療界方面，首爾大學校長柳弘林、韓國醫科大學、醫專院協議會理事長申燦秀、大韓私立大學醫院協會會長尹乙植等出席了會議。 韓悳洙表示，“像今天這樣與醫療教育、醫院相關的多所大學校長進行討論尚屬首次”，提議“構建建設性的對話體”。對此，柳弘林表示：“從國民的立場來看，從政府的立場來看，組成協議體都是推進醫療改革的必要階段。” 但有分析稱，實際上距離組成對話協議體還有很長的路要走。掌握解決醫療空白事態鑰匙的首爾大學醫學院教授和專攻醫生團體都沒有參加當天的座談會。把三星首爾醫院作為研修醫院的成均館大學醫學院的教授們28日壹致同意提交辭呈，天主教大學和乙支大學醫學院的教授們26日也討論了提交辭呈的問題。醫學院教授們宣布，從當天開始，只負責“每周52小時”的治療。 政府再次表示，在擴招規模上不能讓步。尹錫悅總統在當天的國務會議上表示：“2025學年各大學醫學院名額分配已經結束。擴招規模已經確定，為醫療改革創造了最低限度的必要條件。”福祉部第二次官朴敏守表示：“將在5月內順利完成各學校分配的後續措施。”

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