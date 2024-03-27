德國總理演講受阻，也沒有“堵住嘴”. March. 27, 2024 07:39. . 上周在德國，總理朔爾茨的演講引起了爭議。朔爾茨20日在萊比錫舉行的圖書展上發表演講，但多次被迫中斷。因為在演講過程中，3名觀眾輪流高聲吶喊。對於總理辦公室或活動主辦方來說，這是壹起不小的事故。 從當天在社交媒體上傳播的視頻來看，壹名女性突然起身用英語高喊了40多秒：“朔爾茨先生，妳不能談論民主。妳籌集的錢款和武器正在殺害加沙和西岸地區的數千名巴勒斯坦人。”事情並沒有就此結束。另壹邊，壹名男子站起身來高喊道：“停止向以色列提供武器！”“妳是（戰爭）共犯。”另壹名女性也用德語發出了約40秒的憤怒的聲音。 對於總理演講多次被打斷的事故，總理辦公室等相關人員是如何應對的呢？壹名看似活動管理者的中年女性走過來，開始說服用英語喊叫的女性。在近距離拍攝的視頻中可以看到，她低聲安慰女性，甚至聽不到聲音。最後站出來的男子最終被警衛們拉著離開了會場。但是，盡管他反復高聲吶喊，卻看不到最近在韓國膾炙人口的“堵嘴”行為。直到被拉離會場為止，這名男子對總理進行了約20秒的指責。 也許總理辦公室內心也想采取強硬措施。最近朔爾茨因經濟停滯和初期大力支持與哈馬斯進行戰爭的以色列，人氣下降，神經非常緊張。在去年9月的輿論調查中，支持率猛跌至17%，最近也沒有明顯恢復，徘 在20%左右。64.3%的受訪者表示，“希望朔爾茨總理把總理壹職移交給國防部長皮斯托留斯”，讓朔爾茨蒙羞。 在這種氛圍下，朔爾茨也沒有感情用事。他暫停演講，聽取了觀眾席上的反對聲音。之後，他回答道：“把喊叫和民主混為壹談是不對的。再次懇切地希望妳能讓所有出席的人都有機會參加這次對話和活動。”雖然現場對此也出現了噓聲，但大部分人都平靜地報以掌聲。當地有評價稱：“總理沒有失去淡定，應對得很好。” 當然，在德國也有不少人批評妨礙總理演講的人。但很多的反應是，盡管多少有些不禮貌，仍對“言論自由”這壹大義表示同意。德國過去也經歷了以國家和民族為由壓制個人自由的極權主義歷史。因此，更不能隨意堵住任何人的嘴，這已成為社會共識。如果妨礙總理演講的市民像某些地方壹樣被“捂嘴”阻止，將會掀起巨大的逆風。 其他歐洲領導人也壹樣。即使處於不利條件，也不會停止溝通。最近堪比朔爾茨同樣不受國民歡迎的法國總統馬克龍也是如此。雖然遭到雞蛋的洗禮，甚至還挨了耳光，但還是跑到現場試圖進行對話。當地的反應是，他在20%左右的支持率下，能夠繼續進行年金改革、移民改革等各種改革，其動力得益於這種無休止的溝通努力。 馬克龍3年前被壹名市民扇耳光後，在當地接受采訪時所說的話，仍可毫不遜色地成為目前韓國政界的忠告。“國民中總有（暴力的）少數人。但壓倒性的多數人關心根本性問題。因此，我不會停止討論。”他是說，要想找到根本的答案，就不能停止溝通。

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