專攻醫生：“沒有請求醫大教授協議會出面仲裁，沒有委任其權限”. March. 26, 2024 07:28. by 呂根鎬記者 yeoroot@donga.com. 專攻醫生（實習醫生、住院醫師）團體——大韓專攻醫生協議會沒有就政府緩期執行停止醫生執照及組建對話協議體的方針表明正式立場。但據悉，內部認為“政府隨心所欲在先，事後又以暫緩吊銷執照處分作為誘餌”，批判的氛圍強烈。 前天主教中央醫療院實習代表柳玉河多（音）就前壹天國民力量黨緊急對策委員長韓東勛會見全國醫大教授協議會代表金昌洙（音）等人、出面進行斡旋壹事表示，“醫大教授協議會並不能代表專攻醫生和醫療界。這是荒唐的。”柳玉河多表示，“沒有任何專攻醫生要求或委托醫大教授協議會進行仲裁。政府的對話發言只是為了秀給國民看的表演。此外，暫緩吊銷執照的處分並不能說服任何專攻醫生”，表明了強硬的立場。 此外，首都圈大學醫院的壹名專攻醫生表示：“在公布各大學擴招名額之前，是可以這樣提議對話的。現在已經按照政府的意願推進程序，在議會選舉即將到來之際又進行仲裁，這讓人感到欺騙感。”據悉，大多數專攻醫生提到了2020年集體休診時大韓醫師協會排除專攻醫生與政府達成協議的事實，對教授等嘗試出面仲裁表示不信任。 另壹方面，醫大學生團體——大韓醫科大學·醫科研究生院學生協會表示將從25日起“請求大學方面受理休學申請”。對於不接受休學申請的學校，醫科學生協會表示：“將考慮提出行政訴訟的方案。”與此同時，醫科學生協會還要求政府全面取消醫大擴招政策，並要求參與決策過程。

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