朝野政黨就“議會選舉候選人房地產疑惑”爆發全面戰爭……“淺嘗輒止式公推考察後遺癥”. March. 26, 2024 07:27. by 姜成輝記者、權九龍記者 yolo@donga.com、9dradon@donga.com. 朝野政黨在內部“公推風波”告壹段落後，立即展開了針對對方的“房地產投機疑惑”攻防戰。共同民主黨以“差價投機疑惑”取消了對李英善（音，世宗甲）的公推，國民力量黨質疑稱：“除李英善之外，共同民主黨還有涉嫌差價投機的候選人。”隨後，共同民主黨也針鋒相對地對國民力量黨候選人提出財產相關疑惑，朝野政黨之間似乎正在擴大為“房地產疑惑全面戰”。政界擔心，由於朝野兩黨的不實考察，可能會像4年前議會選舉後第21屆國會開院後壹樣，接連引發當選人的房地產爭議。 國民力量黨緊急對策委員金景律（音）25日在黨中央選舉對策委員會議上表示：“昨天看了十多名（共同民主黨候選人財產公開資料），我要介紹其中幾名。”他對金基杓（京畿富川乙）、李康壹（忠北清州上黨）、文鎮錫（忠南天安甲）候選人提出了質疑。他提出：“（金基杓）在首爾江西和麻谷有兩棟65億韓元的商鋪，負債57億韓元。請李在明代表親自回答，這是不是差價投機。”此外，他對李康壹和文鎮錫分別擁有的5棟商鋪和4棟也提出了差價投機的疑惑。 對此，共同民主黨也立即提出了國民力量黨候選人張真榮（首爾銅雀甲）、朴德欽（忠北報恩-沃川-永同-槐山）的房地產投機疑惑。此前，共同民主黨曾以張真榮在以法人名義在京畿道楊平購買2500坪規模土地的過程中用貸款抵充土地價格的90%等為由，提出了房地產投機疑惑。共同民主黨發言人崔瑉碩批評稱：“朴德欽在國會議員任期內偽裝成刺五加農場建造高爾夫球場等，是投機爭議的中心人物。（國民力量黨）緊急對策委員長韓東勛難道想把執政黨打造成投機和腐敗的聖地嗎？”針對被提出的疑惑，朝野政黨候選人異口同聲地否認了投機疑惑，稱“沒有非法性”。 朝野政黨在第21屆國會開院後，在房地產投機疑惑浮出水面後，也曾自行展開全面調查。東國大學政治外交學系教授朴明浩（音）表示：“在短時間內淺嘗輒止地進行的候選人考察是個問題。至少要在議會選舉6個月前結束公推，確保充分的考察時間。”

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