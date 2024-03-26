“穿著難看的衣服上班”……失去希望的中國Z世代的反抗. March. 26, 2024 07:27. by 金寶拉記者 purple@donga.com. “衣服穿得好也不給多發工資，就穿得寒酸吧。” 上個月，中國社交媒體“抖音”上出現了穿著看似睡衣的灰色格紋褲子、蓬松的褐色連衣裙、粉紅色上衣、褐色靴子、紅色手套，戴著覆蓋整個臉部的黑色口罩的年輕女性。這壹形象與幹練帥氣的樣子相去甚。 該女性在視頻中稱，上司看到這名女子的這種著裝後斥責說：“真難看。為了公司的形象，也要註意著裝。”對此，很多網民支持這位女性說：“工作多，工資少，什麽時候還會註意著裝？”該視頻被共享了140萬次以上。 《紐約時報》24日報道說，像這樣，中國年輕人之間流行故意穿著“難看的服裝（gross outfits）”上班的文化。熒光色厚厚的羽絨服、長到膝蓋的襪子、睡衣等與上班服裝不符的著裝，越是認證，反響就越大。 對此，有分析稱，中國年輕人通過壹種故意的“自我貶低”，對工資低、加班頻繁的生活表示不滿。也就是說，由於增長放緩，機會減少的中國年輕人正在全身心地拒絕為出人頭地、晉升等而拼命努力的生活。 在中國，把因低增長、失業難等而疲憊不堪、無所事事的年輕壹代的樣子稱為“躺平”。在上個月進行的壹項輿論調查中，網民們認為穿著難看的衣服上班的理由是“太累了，沒有余力在著裝上花心思”、“沒有錢買新衣服”等。在浙江省杭州市壹家美容院工作的喬安娜•陳也公開了自己穿著黃色羽絨服、老年人喜歡穿的黑色毛鞋、天藍色襪子、印有牛圖案的套袖等的樣子。她說：“新冠病毒疫情期間，因無法預測的封鎖、隔離等而感到疲憊。比起升職和出人頭地，我更希望過上和平的生活”，強調今後也會堅持舒適的著裝。上海某服裝公司職員傑西卡•張（36歲）也表示：“僅上下班就要耗費壹個多小時。早上沒有足夠的時間好好打扮。”

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