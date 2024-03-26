韓國經營者總協會建議“大企業克制漲薪，多雇傭青年”. March. 26, 2024 07:27. . 韓國經營者總協會（經總）勸告4200多家會員公司，今年盡量減少高薪工人漲薪，克制發放過多獎金。到此為止，還以為這是減少費用、實現利潤最大化的經營邏輯。但是，經總還建議大企業以穩定工資為基礎，為擴大青年雇傭和改善中小合作公司的經營而努力。原來這是在從大企業穩定工資開始，要求積極消除勞動市場的雙重結構。 正如經總所擔心的那樣，以大企業、正式員工為中心積累的高比例漲薪加深了工資差距，助長了相對剝奪感，助長了社會矛盾。以2022年為基準，大企業工人的平均月收入為591萬韓元，是中小企業工人（286萬韓元）的2.07倍。銷售額100強非金融上市公司中，職員平均年薪超過1億韓元的公司從2019年的9家增加到去年的48家，4年內增至5倍多。 工作崗位的階級化之所以固定下來，忽視勞動市場結構改革的政府、習慣性地堅持薪資大漲的部分大企業工會和被他們要求牽著鼻子走的企業都有責任。以大企業正式員工為中心、過度保護的勞動市場的雙重結構與創造可持續的工作崗位背道而馳。在工資高、生產效率低、解雇困難的結構下，企業不能積極招聘新員工。青年們只期待少數好的工作崗位，繼續停留在就業市場，中堅、中小企業因找不到人才而焦急萬分。 通過遏制大企業的工資上調籌集資金，用於擴大青年雇用和改善中小企業競爭力，提高創造工作崗位的能力，經總的這壹勸告非常合乎時宜。大企業也應該認識到創造好的工作崗位是企業的社會責任，積極響應經總的勸告。政府也要在議會選舉後加快勞動改革的步伐，加快建設公正靈活的勞動市場的速度，並引導勞動界的既得權讓步。如果僅占工資勞動者12%的大企業正式員工獨占所有、不能給青年打開機會之門的僵硬的勞動市場持續下去，就很難切斷低增長的環節。

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