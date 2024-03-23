特朗普遇“錢荒”，壹旦Truth Social上市將賺取“4萬億韓元頭獎”. March. 23, 2024 08:02. by 李智允記者 asap@donga.com. 因4起刑事起訴和多項民事訴訟導致法律費用激增而面臨財政困難的美國前總統唐納德•特朗普（照片）決定，最快於25日（當地時間）在紐約證券交易所（NYSE）迂回上市2021年自己創立的社交媒體“Truth Social”。 據《華爾街日報》等媒體21日報道，持有60%股份的最大股東特朗普前總統將通過上市至少賺取35億美元（約4.69萬億韓元）。這或將使他與11月美國大選的競爭者、在籌款方面比特朗普陣營更具優勢的喬•拜登總統之間的資金差距縮小。華爾街推測，Truth Social的企業價值至少為60億美元（約8萬億韓元）。 Truth Social的母公司“TMTG”以上市為目標，正在推進與已經在NYSE上市的企業收購目的公司（SPAC）“DWAC”的合並。WSJ22日表示，DWAC決定對TMTG收購案進行股東表決，通過的可能性很高。據悉，項目代碼將取自特朗普前總統名字的大寫字母“DJT”。 但是，即使上市成功，特朗普前總統也不能立即出售持有的股票。因為美國金融當局規定，最大股東在上市後6個月內不能出售股票。對此，有意見稱，公司上市後特朗普前總統很有可能以該股票為擔保獲得貸款。 因涉嫌虛報家族公司特朗普集團的資產而獲得貸款的特朗普前總統，在上個月的民事審判壹審中敗訴，未能籌集到進行上訴審理所需的4.54億美元（約合6000億韓元）保證金。如果超過保證金繳納期限的25日，檢察機關可以扣押房地產等他名下的資產。

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