給有前科者、親朝分子、嫌疑人戴上‘金徽章’的比例黨. March. 23, 2024 08:02. by 金智賢記者、劉彩燕記者 jhk85@donga.com、ycy@donga.com. 據調查，選拔候選人參加4月10日議會選舉比例代表選舉的政黨就接近40個。這是繼第19屆議會選舉（21個）、第20屆議會選舉（38個）之後，再次刷新最高紀錄。如果他們全部登記，選民們在選舉當天拿到的投票用紙的長度將達到54.1厘米。政界批評說：“這是因為巨大兩黨只顧著計算對選舉的有利和不利影響，在臨近選舉之際決定維持準聯動型比例制。隨著緊急組建的‘小伎倆’衛星政黨和比例專門政黨的泛濫，未經驗證的各種有前科者及無資格者都進了議會。”有人指出，保護各項職能的專家及少數政治勢力的比例代表制宗旨本身已變得黯然失色。 據中央選舉管理委員會22日透露，截止到候選人登記截止日當天，由國民力量黨和共同民主黨主導的衛星政黨“國民的未來”、“共同民主聯盟”、曹國革新黨、綠色正義黨、新未來、改革新黨等壹致推出了比例候選人。 這些分別被安排在當選圈的候選人中，包括了有前科者及各種爭議人物。共同民主黨試圖將共同民主聯盟包裝成進步黨等在野圈少數政黨和市民社會團體壹起參與的“準衛星政黨”，因此受到了“保障親朝分子和反美爭議人士進入議會”的批評。進步黨推薦的3名候選人獲得了共同民主聯盟的5號、11號、15號的序號。在4年前的議會選舉中，屬於共同民主黨衛星政黨的共同市民黨曾當選為17號。 國民力量黨也被批評“比共同民主黨更早宣布創建衛星政黨，對候選人卻只進行了草率的考察”。韓國勞總大邱地區本部議長金衛相（音），盡管有貪汙及暴力的前科，沒有接受面試就被安排在了當選權10號。國民力量黨的前身未來統合黨的衛星政黨未來韓國黨在第21屆議會選舉中獲得了19個議席。 隨著兩大政黨的衛星政黨泛濫成災，兩個陣營的極端傾向比例專門政黨也跟著登場了。以曹國革新黨為例，包括獲得比例2號的黨代表（黨首）曹國以及黃雲夏（音）（8號）、車圭根（音）（10號）等，當選圈內正在接受審判的人就有3人。自由統壹黨也在私生活爭議及非法政治資金疑惑中，將脫離國民力量黨的皇甫承希議員和在國民力量黨競選中被淘汰（排除公推）的前民主和平統壹咨詢會議事務處長石東賢作為比例1號和2號參選。 淑明女子大學政治外交學系教授尹光壹（音）指出：“在臨選舉幾個月前之際，隨著比例專門政黨的緊急組建，考察候選人的時間相對來說太短了。因為只從黨略上對待，所以真正能夠體現黨的價值或比例代表制宗旨的人被排除在外。”

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