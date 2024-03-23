金惠順詩集《翅膀幻想痛》獲得NBCC大獎. March. 23, 2024 08:02. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 詩人金惠順（69歲）憑借詩集《翅膀幻想痛》（照片）獲得了美國全美圖書評論家協會獎（NBCC獎）。這是韓國文學作品首次獲得NBCC獎，翻譯詩集獲得該獎也是史無前例的。 21日（當地時間），NBCC在美國紐約新聞學院舉行的“2023 NBCC獎”的詩單元獲獎作品選定了《翅膀幻想痛》英文版詩集（Phantom Pain Wings）。NBCC獎是美國最具權威的文學獎之壹，該獎項選出1年來在美國用英語寫的最好的書籍，並根據詩歌、小說、非虛構、傳記、翻譯書等類別選出獲獎者。 當天，金詩人通過出版社表示：“完全沒有期待獲獎。能給亞洲女性頒發獎項，我感到非常驚訝和高興”，“感謝壹直以來以優秀的翻譯合作的崔敦美女士。”代替金詩人出席頒獎典禮的美國出版社New Directions Publishing的編輯傑弗裏表示：“性別不是名詞，而是動詞。謝謝評委們又這樣選擇了壹位女性。” 《翅膀幻想痛》是迎接金詩人登上文壇40周年，2019年文學和知性社出版的第13部詩集。在同名標題詩中，話者“我”和“鳥”被權力者驅逐出境，壹起經歷幻想痛。金詩人通過“成為鳥”的概念，講述了超越性別歧視的內容。 文學和知性社代表李光浩表示：“鳥既不是主語，也不是賓語，而變為動詞，打破了主體和客體的界限，增加了詩意效果。”《翅膀幻想痛》經過韓裔美國人崔敦美詩人（62歲）的翻譯，於去年5月在美國出版，受到了當地文壇的好評。美國《紐約時報》去年年末將該詩集選為“今年最佳詩集5本”之壹。 金詩人在韓國文壇被評價為“女性詩的起源”。1978年入選《東亞日報》新春文藝評論後，1979年金詩人通過季刊《文學與知性》進入詩壇，至今共出版了14本詩集。文壇有分析認為，金詩人的作品傾向是接受女性特性，創造出對新的人格和世界的展望，從與西方女權主義不同的意義上被獨特地接受。文學評論家姜東浩表示：“金詩人作為女性，從認同感擴展到人類物種問題，正在展開實驗性的、前衛的挑戰”，“作為與時俱進的詩人，其普遍性似乎在國際舞臺上得到了好評。” 與非虛構或小說相比，在翻譯困難的詩領域出現獲獎作品也是非常罕見的。金詩人在此次獲獎之前憑借《死亡自傳》獲得了2019年加拿大格裏芬詩文學獎等4個海外文學獎。韓國文學翻譯院院長郭孝煥（人名音譯，上同）表示：“2010年代以後，像詩人兼翻譯家崔敦美壹樣精通韓語和英語的翻譯家登場，隨著翻譯質量的提高，獲得海外文學獎的人數也在增加。”

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