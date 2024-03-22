首爾新建壹居室月租平均超過100萬韓元. March. 22, 2024 07:35. by 金炯民記者 kalssam35@donga.com. 調查顯示，首爾新建單間公寓的平均月租超過了100萬韓元。 運營房地產信息平臺“茶屋”的站3（Station3）21日通過國土交通部實際交易價格系統進行統計的結果顯示，今年2月在首都圈交易的首爾地區保證金為1000萬韓元，竣工5年以內的低層小區、多戶型單間公寓（套內面積33平方米以下）的平均月租為101.5萬韓元，與去年同期相比上漲9%。按地區來看，京畿和仁川分別為63.3萬韓元和53.7萬韓元。首爾分別是京畿、仁川的1.6倍和1.89倍。 據統計，今年1月全國多戶、聯排房全月租交易量共達2.1146萬件。其中，全租交易為9268件，月租交易為1.1878萬件。月租比重為56.2%，是國土部自2011年開始制定相關統計以來的最高水平。據分析，受全租欺詐的影響，月租比全租、新建比構築需求集中，新建壹居室月租也呈上升趨勢。 “茶屋”營銷室長張俊赫（音）表示：“首爾地區新建單間公寓的平均月租超過100萬韓元，這將給實際需求者帶來負擔。重視舒適居住環境的MZ壹代的單人家庭增加，預計今後新建單間公寓的需求也會持續增加。”

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