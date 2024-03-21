英偉達CEO黃仁勛：“正在測試三星HBM……英偉達將與三星和SK共同成長”. March. 21, 2024 08:02. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 三星電子股價因NVIDIA（英偉達）首席執行官（CEO）黃仁勛的發言效果，20日暴漲了5%。也就是說，對向占據全球人工智能（AI）芯片市場80%份額的英偉達提供高帶寬存儲器（HBM）的可能性寄予厚望。當天，三星電子在定期股東大會上表示，將在2~3年內重新奪回被英特爾奪走的全球半導體第壹的位置。 20日，三星電子股價比前壹天上漲5.63%，以7.69萬韓元收盤。這是自今年1月3日（7.7萬韓元）以後的最高值。19日（當地時間），黃仁勛CEO在記者見面會上表示，“雖然沒有使用三星的HBM，但正在進行測試，抱有很高的期待。” 三星電子雖然是全球存儲器第壹，但在HBM領域，SK海力士是領頭羊。進入AI必需的英偉達圖像處理裝置（GPU）的HBM實際上被SK海力士壟斷。部分物量將由三星提供的期待感推高了公司股價。 當天，三星電子在京畿水原會議中心舉行的第55屆股東大會上，對半導體領域表現出了自信。三星電子半導體（DS）部門負責人（社長）慶桂顯強調表示：“今年將是正式恢復和增長的壹年。計劃在2~3年內重新奪回半導體世界第壹的位置”，“半導體研究所計劃在質量和數量方面翻壹番。”他表示，公司將在上半年（1~6月）批量生產第五代HBM“HBM3E”12段產品，確保市場主導權，並在晶圓代工（半導體委托生產）領域開始量產GAA2納米（1納米等於10億分之1米）工藝。” 今年的股東大會上，韓宗熙副會長、朴學奎社長、盧泰文社長（以上人名音譯）等13名管理層出席，在股東大會歷史上首次進行了“與股東的對話”。

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