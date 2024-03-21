尹錫悅接受“李鐘燮提前回國-黃相武去職”的要求. March. 21, 2024 08:01. by 李相憲記者、申圭鎮記者 dapaper@donga.com、newjin@donga.com. 尹錫悅總統20日接受總統室參謀們的建議，同意因海軍陸戰隊上等兵蔡某殉職事件受到外部壓力嫌疑而接受調查的前國防部長、現任駐澳大利亞大使李鐘燮提前回國。總統市民社會首席秘書黃相武的“媒體人片肉刀恐怖襲擊”發言引起爭議，尹錫悅也受理了他的辭呈。據悉，在距離4月10日議會選舉僅剩21天之際，圍繞被認為是執政黨最大不利因素的兩個問題，尹錫悅和國民力量黨緊急對策委員長韓東勛以及執政黨議員之間的分歧縮小。黨政壹致同意，最大限度地減少對尹-韓第二次矛盾的擔憂，以民生框架參加議會選舉。 總統室當天上午6時49分表示：“尹總統接受了黃首席秘書的辭呈。”總統室高層相關人士當天在與《東亞日報》記者的通話中表示：“尹總統經過深思熟慮，接受了黃首席秘書的辭呈，李鐘燮大使也將於本周回國。在議會選舉前的特殊情況下，尹總統接受國民輿論，從大局出發接受了黨的要求。”黃相武辭職，距離14日與記者們共進午餐時“媒體人片肉刀恐怖襲擊事件”發言引發爭議後6天時間。 尹錫悅還接受了總統室參謀們建議李鐘燮提前回國的意見。據悉，李鐘燮為參加25日舉行的國防產業使領館館長會議，將於本周回國。外交部當天表示，將於25日舉行由駐沙特、阿聯酋、印度尼西亞、卡塔爾、波蘭、澳大利亞等6國大使參加的國防產業合作主要使領館館長會議。據悉，此次使領館館長會議日程是最近幾天緊急確定的。李鐘燮方面表示：“李大使並不是在協商完調查日程後回國的。接受調查的時間至今尚未確定。” 韓東勛當天在京畿道安養市舉行的現場選舉對策委員會會議結束後與記者見面時表示：“距離議會選舉還有20天，國民力量黨和尹錫悅政府是命運共同體。”他在隨後訪問安養草原兒童公園時強調：“最近發生的、令大家失望的黃首席秘書和李大使的問題，今天都解決了。” 據悉，雖然黨政把焦點放在了彌合矛盾上，但圍繞執政黨衛星政黨國民未來比例代表公推名單，韓東勛和親尹錫悅核心勢力之間的分歧非常激烈。

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