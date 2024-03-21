美國最高法院：“允許得克薩斯州驅逐非法移民”……白宮：“不同意”. March. 21, 2024 08:01. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 保守派占優勢的美國聯邦最高法院19日暫時允許實施得克薩斯州移民法，規定“可以利用州政府的職權自行驅逐非法移民”。在野黨共和黨籍的得州州長格雷格·阿伯特去年12月簽署的該法案原計劃從5日開始實施。拜登政府以“侵害聯邦政府對移民政策的權限”為由提起訴訟，相當於二審的上訴法院正在進行審判。最高法院當天決定，在上訴法院作出判決之前，得州可以自行實施移民法。 將在11月大選中展開對決的拜登總統和特朗普前總統就移民問題針鋒相對。在移民議題成為大選主要爭論焦點的情況下，圍繞移民政策的執行權限在聯邦政府和州政府中的哪壹方的爭論也將達到高潮。白宮立即發表聲明反駁稱，“不同意最高法院的決定”。 ● 支持得州的“保守占優”最高法院 最高法院當天表示，解除停止執行得州移民法“SB4（Senate Bill 4）”的命令。該法律的核心是州司法當局可以利用職權逮捕、拘禁、驅逐非法移民。 去年年底得州通過該法案後，拜登政府提出訴訟稱：“移民執行是聯邦政府的管轄範圍，對非法移民也要給予最低限度的人性待遇。”壹審法院接受了聯邦政府的主張，中止了法律的效力。但負責二審的第五聯邦巡回上訴法院在判決之前做出了暫時允許法律實施的“行政緩期”決定。拜登政府向最高法院要求取消緩期決定，但未被接受。 在當天的決定中，9名大法官中有6名保守傾向人士贊成，3名進步傾向人士反對。這如實反映了最高法院內部圍繞移民、墮胎等文化戰爭議題的勢力構圖。 最高法院2022年6月廢除了從1973年開始維持49年的聯邦政府層面的墮胎權。對此，有分析認為，當天的判決有可能推翻承認聯邦政府對移民政策權限的現有判例。 2010年亞利桑那州通過了可以調查並拘禁非法滯留嫌疑人的移民法，當時最高法院判決其違憲。但在特朗普政府上臺後，最高法院的理念傾向明顯向保守方向轉變，這種氛圍令人們感受到了變化的征兆。反對當天決定的進步傾向大法官索尼婭·索托馬約爾、柯坦吉·布朗·傑克遜通過少數意見表示擔心，“這壹決定將給移民法的執行帶來更大的危機”，也是出於這個原因。 ● 共和黨占優勢的州制定自己的移民法 此次判決將對共和黨占優勢的其他州產生相當大的影響。艾奧瓦州當天通過法案，規定被驅逐出境或被拒絕進入美國的移民訪問艾州是犯罪，可予以處罰。 此前的15日，佛羅裏達州州長羅恩·德桑蒂斯也簽署法案，規定過去被驅逐的非法移民如果訪問佛州，將以重罪進行處罰。《紐約時報》評價說：“長期以來壹直是聯邦政府壟斷領域的移民問題，共和黨所屬的州長們想要親自處理的意誌正在加大。” 此次事件有可能升級為與墨西哥接壤的外交問題。墨西哥政府表示，即使得克薩斯州根據《移民法》驅逐非法移民，也不會接受他們，“移民政策不是州政府之間的問題，而是聯邦政府之間協商的問題”。 如果由此引發的社會矛盾進壹步擴大，已經因移民政策受到不少批評的拜登的連任之路也將受到打擊。特朗普壹直攻擊說：“拜登對非法移民的激增置之不理。”

한국어