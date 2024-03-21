搭乘K文化之風，隱藏的寶石“隱形冠軍”浮現. March. 21, 2024 08:01. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “沒想到會出道。這幾年我收心了，感覺非常好。”曾執導Netflix電影《路基完》的金熙珍導演（38歲）5日在記者見面會上這樣說道。在經歷了長時間的辛苦之後，她終於執導了個人第壹部長篇電影，並發表了震耳欲聾的感想。金導演之前只執導過《修學旅行》（2010年）等3部短篇電影，長期擔任劇本作家。雖然2017年她接到了執導《路基完》的提議，但由於選角和投資問題，作品制作停滯不前。但是隨著Netflix決定投資，吸引演員宋仲基的參與，制作也加快了步伐。《路基完》在1日公開後，在Netflix非英語電影領域排名第壹。因為涉及脫北者人權問題而受到了國際社會的關註。金導演說：“看到光花了很長時間。作為導演，出道的機會並不容易。”最近，得益於世界性的K文化熱潮，“隱形冠軍”正在國內文化信息業界掘起。在國內沒有受到太大關註的新人創作者們在海外受到了關註。據Netflix透露，2022年至2025年推出的5部韓國原創內容中，有壹部是新人導演的作品。例如，閔洪南導演此前只執導了短篇電影《我要去醫院》（2005年），大部分時間主要擔任導演部工作人員和助理導演，他執導了今年年初公開的奈飛電視劇《遺贈的秘密The Bequeathed》。今年1月公開的奈飛電影《荒野》的許明行導演也是作為武術導演和特技演員工作，後來作為導演首次出道。 《遺贈的秘密》和《荒野》都是在忠武路沒有執導機會的導演們通過網絡視頻服務（OTT）平臺獲得進軍海外機會的事例。Netflix共同首席執行官（CEO）泰德•薩蘭多斯上月19日訪韓時表示：“新人導演們正通過Netflix在全世界舞臺上出道。” 這是OTT比起創作者的名聲，更關註作品性的事例。借助K-Contents的人氣，只要作品好，投資就會活躍起來。演員宋仲基在《路基完》記者見面會上就參與新人導演作品的理由表示：“只看劇本，不會根據導演是誰來選擇作品。現在已經不是只有名導制作才去看作品的時代了。” 在文學領域，隱形冠軍創作者們也大放異彩。據大韓出版文化協會透露，首爾國際圖書展的知識產權（IP）咨詢件數從2022年的115件增加到去年的944件，在短短1年內激增8倍以上。銀杏樹出版社代表朱延善（音）表示：“去年在首爾國際書展上與40家海外出版社進行了商談，其中超六成是想要購買我們書籍的商談”，“對於海外出版社來說，首爾國際書展之前是來賣書的地方，但今年卻變成了來買書的地方。” 金義京作家的長篇小說《Hello Baby》（2022年•銀杏樹）最近確定在英國、美國、德國、意大利、荷蘭出版。雖然不是在國內廣為人知的作家，但美國版權卻賣給了北美最大的出版社蘭登書屋（Random House）系列的霍加斯圖書。霍加斯圖書編輯向金作家發送電子郵件寫道：“今天在美國等多個國家，作為女性感受到的問題備受關註，但《Hello Baby》很好地處理了這些問題，十分中意。”在全世界人口減少的情況下，包含了在不孕醫院遇到的30、40多歲女性的苦惱，這壹點發揮了號召力。銀杏樹理事李珍熙：表示：“人口減少的趨勢與小說主題相吻合，在海外反響熱烈。” 新人朴素英作家的長篇小說《雪球》（2021年•創批出版社）的版權賣給了美國、英國等10個國家。該書描寫了未來嚴寒期在圍著穹頂的溫暖地區發生的事情，吸引了高度關註氣候危機的海外讀者的視線。陳寶拉作家的長篇小說《Memory Care》（2023年•銀杏樹）即將在美國、英國出版。用人工智能（AI）制作的“Deep Fake假新聞”在國內外引起爭議的情況下，壹本描寫很難區分真實和謊言的未來的書的內容引起了英美圈讀者的興趣。向海外出口《Memory Care》的國際文學經紀人芭芭拉•吉特沃解釋說：“今後比起創作者的名聲，作品內容的普遍性或作品性將決定內容物的成敗。”

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