季前賽歷史上第三次不敗戰績排名第壹，鬥山隊信心滿滿迎接常規賽. March. 20, 2024 07:54. by 李憲宰 uni@donga.com. 鬥山隊以8勝1平的不敗戰績結束了職業棒球季前賽賽程。雖然未能實現季前賽全勝，但將帶著歷史上第三個“季前賽不敗”的紀錄，以迎接23日開幕的常規賽。 鬥山隊在19日與韓華隊的最後壹場季前賽上以7比7與對手握手言和。到前壹天為止，鬥山隊8戰全勝，直到第7局上半局為止，鬥山隊以7比4領先，但在第7局下半局，替補陣容丟掉3分，以平局結束了比賽。鬥山隊以第壹名的成績結束季前賽是自2014年（4勝2負5平•勝率0.667）之後10年來的第6次（1984年、1990年、1994年、2000年、2014年、2024年）。繼1995年樂天隊（5勝1平）、1999年韓華隊（5勝）之後，鬥山隊成為第三支創下季前賽不敗記錄的球隊。 但“季前賽第壹名”並不是在常規賽也能取得好成績的保證支票。季前賽是在職業棒球成立第二年的1983年首次引進的，在此期間季前賽排名第壹的球隊獲得韓國大賽（總決賽）冠軍的有7次（1987年海泰隊、1992年樂天隊、1993年海泰隊、1998年現代隊、1999年韓華隊、2002年三星隊、2007年SK隊）。去年，在季前賽中獲得第壹、二名的韓華隊和三星隊，在常規賽中分別僅排在第9位和第8位。 盡管如此，鬥山隊的氣氛比任何時候都充滿希望。18日在與韓華隊的比賽中擊出2個本壘打帶領球隊取得勝利的主力捕手梁義智表示，“如果在季前賽上表現不好，就會不安地進入賽季，如果成績好的話，參加揭幕戰的姿勢會變得更加舒服。只要像現在這樣繼續好好表現就行了。” 鬥山隊主教練李承燁也說：“在季前賽上，沒有壹場比賽是為了勉強取勝。投手們按照事先定好的順序出場，主力擊球手們在壹場比賽中也只站上兩三次擊球位後就下場休息了”，“選手們似乎加快了節奏，為賽季開幕做好了準備。” 鬥山隊在季前比賽中投打兩端都表現出了穩定的戰鬥力。第壹和第二投手勞爾•阿爾坎塔拉、布蘭登•瓦德爾和郭彬、崔源峻、金東周等5人首發陣容已經全部組建完成。成長為國家代表投手的郭彬18日在與美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊的特別比賽（練習賽）上也首發出場，2局內僅失1分。 在替補席方面，“怪物新人”金澤演的登場給球迷增添了緊張感。以第2輪選秀第1順位進入鬥山隊的右手投手金澤演在18日與道奇隊的比賽中，讓特奧斯卡•埃爾南德斯、詹姆斯•奧特曼三振出局。道奇隊主教練大衛•羅伯茨稱贊道，“球速似乎只有時速91英裏（約146公裏），但實際上可能具有時速96英裏（約154公裏）的威力。”由鄭哲元擔任終場投手的鬥山隊由於洪建喜的存在，去年首發出場的李映河賽季初將出現在替補席上。在擊球陣容方面，主力擊球手金宰煥復活了。去年以0.220的擊球率、10個本壘打萎靡不振的金宰煥在季前賽上取得了0.444的擊球率（18個有效擊球、5支安打）、1個本壘打、6打點的成績。 到去年為止效力於MLB的柳賢振時隔12年回歸的韓華隊以第3位（5勝2平3負）結束了季前賽。柳賢振在季前賽上兩次首發出場，取得了2勝、平均責任失分3.00的成績，讓人期待他在常規賽的表現。在鬥山隊擔任主教練時，連續7年帶領球隊進入韓國大賽的金泰亨主教練新執掌教鞭的樂天隊排在了第8位（3勝5負）。

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